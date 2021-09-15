الدفاع الروسية تستعرض الإمكانات الضاربة لدرون "فوربوست"
politros.com
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نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر الاستخدام القتالي لدرون الاستطلاع الضارب الروسي "فوربوست – إر" الذي قصف أهدافا برية بقنابل محدودة الحجم.
يذكر أن الطائرة المسيرة "فوربوست – إر" هي نسخة روسية لدرون "Searcher الإسرائيلي تم تجميعها من قطع الغيار الروسية. وبصورة خاصة استخدم في الدرون محرك " آبي دي – 85" روسي الصنع.
وبمقدور الدرون أن يحمل 120 كيلوغراما من الحمولة المفيدة التي تتضمن قنابل أو صواريخ مضادة للدبابات، إلى جانب أجهزة الرصد والاستطلاع.
وقد أظهر الفيديو أن درون "فوربوست – إر" أسقط قنبلتين صغيرتي العيار.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
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