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الدفاع الروسية تستعرض الإمكانات الضاربة لدرون "فوربوست"

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية تستعرض الإمكانات الضاربة لدرون
politros.com
درون "فوربوست"
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نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر الاستخدام القتالي لدرون الاستطلاع الضارب الروسي "فوربوست – إر" الذي قصف أهدافا برية بقنابل محدودة الحجم.

يذكر أن الطائرة المسيرة  "فوربوست – إر" هي نسخة روسية لدرون "Searcher الإسرائيلي تم تجميعها من قطع الغيار الروسية. وبصورة خاصة استخدم في الدرون محرك " آبي دي – 85" روسي الصنع.

وبمقدور الدرون أن يحمل 120 كيلوغراما من الحمولة المفيدة التي تتضمن قنابل أو صواريخ مضادة للدبابات، إلى جانب أجهزة الرصد والاستطلاع.

وقد أظهر الفيديو أن درون "فوربوست – إر" أسقط قنبلتين صغيرتي العيار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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