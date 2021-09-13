درس مستفاد من "مقطع فيديو" عن الدبابات في سوريا

نقلت قناة تلفزيون "زفزدا" التابعة للقوات المسلحة الروسية عن مسؤول في معهد أبحاث الفولاذ درسا مستفادا من تجربة للدبابات في سوريا.

ولفت يفغيني تشيستياكوف، مدير التسويق ومبيعات "معهد أبحاث الفولاذ" مستشهدا بمقطع فيديو يوثق لحظة إصابة دبابة من طراز "تي – 72" من قبل إرهابيين في سوريا، إلى أن "الإرهابيين يصيبون دبابة من طراز T-72 بضربة مثالية. لكن من دون نشوب حريق. الدبابة بقيت سليمة. لو تم اختراق الدبابة، لكان هناك انفجار ونيران وما إلى ذلك، ولرأينا الدبابة وقد دمرت. وهي لم تدمر لأنها كانت محمية بدروع تفاعلية".

وفي حالة مماثلة، ولكن مع دبابة تركية غير مزودة بدرع تفاعلي، يتضح أن الوضع مختلف تماما، حيث تم تدمير العربة المدرعة بضربة واحدة. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الدبابات من دون مجموعة الحماية، تخترق حتى بواسطة ذخيرة قديمة أو بسيطة.

وقال ممثل معهد أبحاث الصلب بهذا الشأن: "ترون إصابة ويبدأ الاحتراق. هذه الدبابة أصيبت. هي دبابة تركية على الأرجح إم – 60. لا يوجد بها درع تفاعلي، ولذلك أصيبت بسهولة بواسطة وسائط على شاكلة توي – 2، وحتى برأس حربي تراكمي تقليدي أحادي الكتلة".

المصدر: زفيزدا