أغني رجل في العالم يمول شركة ناشئة غامضة لتمكين البشر من "الحياة الأبدية"

أغنى أغنياء العالم يساهمون في تمويل شركة ناشئة غامضة توظف كبار علماء الجينات في العالم لعكس عملية الشيخوخة وتحقيق "حلم الحياة الأبدية".

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم، ربما يكون أحد أكبر المستثمرين في شركة ناشئة غامضة في وادي السيليكون واسمها Altos Laps، تُعيّن حاليا مجموعة من أكبر علماء الجينات في العالم للبحث عن أسرار الحياة الأبدية.

تأسست الشركة الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق من هذا العام، وتقوم بتعيين كادر كبير من علماء الجامعات برواتب باهظة، ووعود بأن يتمكنوا من متابعة أبحاثهم حول كيفية تقدم الخلايا في العمر وكيفية عكس هذه العملية.

ويقال أن من بين أهم المستثمرين في الشركة بالإضافة إلى جيف بيزوس الملياردير الروسي يوري ميلنر، وقالت مجلة MIT Technology Review: إن "الشركة تركز جهودها البحثية على تكنولوجيا إعادة البرمجة البيولوجية.

البرمجة البيولوجية هي طريقة لتجديد الخلايا في المختبر، ويعتقد بعض العلماء أنها يمكن أن تتوسع حتى تتمكن من إعادة إحياء أجسام الحيوانات بأكملها، مما يؤدي في النهاية إلى إطالة عمر الإنسان".

إذا...

هل يمكن إطالة عمر الخلايا البشرية عن طريق تعديل الجينات لمئات الأعوام؟

وهل يوجد اعتقاد لدى العلماء بأن التقدم الطبي سيُمكّن البشر من العيش لهذه الفترات الطويلة؟

وما هي المحاذير الأخلاقية التي تكتنف هذه التقنية؟

بعض من أسئلة ناقشناها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، ومع الضيفين

الدكتور سعد الأصيل، أخصائي الأحياء المجهرية والمناعة، من نيويورك، والدكتورة رولا عواد بزادوغ، أخصائية الهندسة البشرية من عمان في الأردن.

لمتابعة اللقاء كاملا: