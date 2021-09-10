لأول مرة.. روسيا تصدّر دفعة من مسدس "أسبيد" إلى بلد أوروبي

ستورد روسيا نهاية العام الجاري لأول مرة إلى بلد أوروبي دفعة من مسدس "إر غي 120 ، أسبيد" الرياضي.

صرح بذلك يوم 9 سبتمبر ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية. وقال إن المعهد المركزي للبحوث العلمية في مؤسسة "روستيخ" سيصدر لأول مرة مسدس عيار 9×19 الأوتوماتيكي الرياضي الذي تم تصميمه في إطار مشروع "أسبيد"، وسيتم توريد دفعة أولى من المسدسات نهاية العام الجاري إلى أحد البلدان الأوروبية.

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يذكر أن "أسبيد" هو مسدس رياضي تم تصميمه على أساس مسدس "أوداف" عيار 9×21 ملم العسكري المخصص للرماية إلى مسافة 50 مترا.

ويتميز المسدس ببيئة العمل المتنامية والتخطيط المريح، ويمكن تكييفه مع القبضة الشخصية لأي رام. وقد يبلغ عمر المسدس الافتراضي 25 ألف طلقة. ومزود بمخزن يتسع لـ18 طلقة ومجهز بلوحة "بيكاتيني" التي تسمح بتركيب أجهزة تصويب وغيرها من الأجهزة الإضافية على الماسورة. وتستخدم في المسدس رصاصات Luger أو طلقات Para بحشوة رصاصية.

ويحتفظ المسدس بجاهزيته في درجات حرارة تتراوح من 30 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية فوق الصفر.

المصدر: تاس