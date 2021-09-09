مهندسون يابانيون يصنعون روبوتا يقفز وسهل التكيف

جمع مهندسون من معهد تويوتا التقني في اليابان، روبوتا بقدم واحدة قادرا على القفز والحفاظ على توازنه على الأسطح غير المستقرة.



ويشير موقع NewScientist، إلى أن تكلفة تجميع الروبوت بلغت 1000 دولار أمريكي ومنحه المهندسون اسم TTI Hopper . جمع المهندسون الروبوت من محركات بسيطة وتروس، وبعد ذلك وضعوا له خوارزمية تعوض القدرات المحدودة لهذه المكونات.

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ووفقا للمهندسين، تستخدم في الروبوتات عادة عناصر هيدروليكية أو أجهزة تشغيل كهربائية ذات نوابض خاصة. ولكن بدلا من ذلك استخدموا في هذا الروبوت محركات ومخفضات وأجهزة استشعار رخيصة على القدم.

وتتحكم الخوارزمية التي وضعت لهذا الروبوت بسهولة في آلية مفاصله وتجعلها متحركة وتتحمل ضغطا كبيرا. وبفضل هذه الخصائص يبقى الروبوت منتصبا حتى على السطح المائل.

ووفقا للخبراء، يضمن واضعو الخوارزمية وضعا مستقرا للروبوت مع الاخذ بالاعتبار ميل وحركة السطح أثناء التجارب.

ويعتزم رئيس الفريق باركان أوغرلو، استخدام هذه الخوارزمية في هيكل خارجي ثنائي القدمين، يمكن أن يحل محل الأطراف السفلى المبتورة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الهياكل الخارجية الحديثة لا تملك القدرة على التوازن الذاتي، لذلك يعتقد أن هذا الابتكار سيستخدم مستقبلا في الأطراف الصناعية التي ستكون قادرة على التكيف مع التضاريس.

المصدر: صحيفة "إيزفيستيا"