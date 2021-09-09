مصدر: روسيا لأول مرة ستصدّر صواريخ مدمرة لدولة أجنبية

أعلن مصدر دبلوماسي عسكري روسي، أن بلاده قبل نهاية العام الجاري ستزود أول دولة أجنبية بمجموعة من أحدث صواريخ جو-أرض قادرة على تدمير مراكز القيادة المعادية المحمية تحت الأرض.

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ويشير المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "أول مجموعة من أحدث صواريخ جو-سطح الأرض "Х-59МКМ" القادرة على تدمير مراكز القيادة تحت سطح الأرض، ستسلم لدولة أجنبية قبل نهاية العام الجاري. تتميز هذه الصواريخ التي تخضع حاليا للاختبارات النهائية بقدرتها على اختراق مختلف المنشآت العسكرية المحصنة".

ويضيف موضحا، هذه الصواريخ مخصصة لتدمير المواقع العسكرية المحصنة الثابتة، المعروفة إحداثياتها. هذه الصواريخ مزودة بشحنة إضافية تساعد على اختراق جدران وأسقف من الخرسانة المسلحة، أو طبقة ترابية تحت سطح الأرض. يبلغ وزن الرأس القتالي للصاروخ 320 كيلوغراما، ومزودة بنظام ملاحة قصوري (نظام ملاحة بالقصور الذاتي) يمكن تعديله بمساعدة الأقمار الصناعية.

المصدر: نوفوستي