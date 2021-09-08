شركة روسية تعمل على تصميم دبابة برمائية مدولبة

تدرس شركة "فيسوكوتوشني كومبليكس" الروسية إمكانية تصميم دبابة برمائية مدولبة خفيفة مزودة بمدفع عيار 125 ملم.

صرح بذلك لوكالة "نوفوستي" فلاديمير بودايف نائب كبير المصممين في مصنع "فولغوغراد" للجرارات، بصفته فرعا من الشركة المذكورة.

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وقال: "لدينا فكرة لنصب البرج المدرع لدبابة "سبروت – إس دي إم 1" على منصة مدولبة، ولم يتخذ إلى حد الآن قرار بنوع المنصة التي سينصب عليها البرج، مع العلم أن القوات البرية تمتلك عددا من المدرعات المدولبة الناجحة. ويتوقف الأمر بنهاية المطاف على الغاية من الدبابة المستقبلية والقوات التي ستخدم فيها.

وأوضح، بودايف أن الدبابات المدولبة لا تتمتع بشعبية كبيرة في الجيش الروسي لدروعها الضعيفة، ومن المستبعد أن تستخدم في وحداته لخصوصيات الأراضي الروسية، فيما من المرجح أن تصمم الدبابة المدولبة لتصديرها إلى خارج روسيا حيث يمكن استخدامها في الطرق العامة، كما يمكن نقلها بطائرات عسكرية وإنزالها جوا.

يذكر أن دبابة "سبروت – إس دي إم 1" الخفيفة البرمائية الروسية تم تصميمها في شركة "كورغان ماش زافود" بصفتها فرعا في شركة "فيسوكوتوشني كومبليكس". وتم تزويدها بمدفع عيار 125 ملم الذي يرمي بقذائف وصواريخ موجهة مضادة للدبابات ويمكن نقلها بحرا وجوا وإنزالها بمظلات. وتبلغ سرعتها على الطريق المعبدة 70 كلم/ساعة وفي الماء 9 كلم/ساعة.

وقد خضعت الدبابة لاختبارات حكومية وبعد انتهائها الناجح سيزود بها الجيش الروسي .

المصدر: روسيسكايا غازيتا