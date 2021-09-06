 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة

روسيا.. اكتشاف جمجمة ضبع أحفوري عملاق في كهف تافريدا

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. اكتشاف جمجمة ضبع أحفوري عملاق في كهف تافريدا
press service of the Crimean Federal University
الجمجمة التي عثر عليها في كهف تافريدا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r837

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة القرم الفدراليةـ أن علماء الآثار عثروا في كهف تافريدا، على جمجمة ضبع عملاق، وعظام حيوانات أخرى.

إقرأ المزيد
العثور على المدخل التاريخي لكهف
العثور على المدخل التاريخي لكهف "تافريدا" في القرم


ويشير بيان المكتب، إلى أن أعضاء البعثة العلمية للجامعة وأكاديمية العلوم الروسية، اكتشفوا لأول مرة في أوروبا جمجمة كاملة تقريبا لضبع أحفوري من نوع Pachycrocuta مع ناب سيفي لقط من فصيلة السنوريات.

ويقول الباحث دميتري غيمرانوف، من معهد البيئة النباتية والحيوانية في فرع الأورال لأكاديمية العلوم الروسية، "يحتل الضبع الذي تعود له الجمجمة المكتشفة، موقعا تطوريا متوسطا بين الضباع الأوروبية المتأخرة والضباع الآسيوية الأقدم. وبفضل هذا الاكتشاف سنتمكن من تحديد مكانة الضبع القديم في شبه جزيرة القرم في شجرة تطور الضبع الأوراسي. وأما الناب السيفي الكامل للقط، الذي يبلغ طوله حوالي 10 سنتمترات، فسوف يسمح بتصحيح قائمة الحيوانات المفترسة ذات الأسنان السيفية في أوروبا الشرقية في العصر البليستوسيني المبكر (1.8-0.8 مليون عام).

ووفقا له، لم يعثر علماء الآثار في أوروبا سابقا على جمجمة وأسنان كاملة لمثل هذا الضبع. وقد سبق أن عثر في روسيا على جمجمة مماثلة في منطقة ما وراء البايكال، وجمجمتين في الصين.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا