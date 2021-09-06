منظومة دفاع جوي روسية تكافح أسرابا من الدرونات

سيكون بمقدور منظومة "تور" الروسية للصواريخ متوسطة المدى المضادة للجو التصدي لسرب من الطائرات المسيرة من دون طيار.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مدير عام مصنع "كوبول" (القبة) الكهربائي الميكانيكي الروسي، فانيل زيادينوف الذي قال إن هناك حليْن لمشكلة مواجهة سرب من الدرونات الصغيرة وأولهما هو ربط منظومة "تور – إي 2" بوسائل دفاع جوي أخرى أدنى مستوىً بواسطة منظومة الاتصال "كا إس إس" التي قد تم تحديثها العام الماضي.

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وقال الخبير إن منظومة الاتصال "كا إس إس" تسمح لـ"تور" بالسيطرة على عمل مدفعية قصيرة المدى وأنظمة الصواريخ النقالة. وفي هذه الحال تقوم منظومة "تور" باكتشاف الدرونات وإعداد معلومات دلالة الهدف لها. أما اعتراض الدرونات فتحققه الصواريخ الرخيصة التابعة للمستوى الأدنى.

وقد خضعت منظومة الاتصال "كا إس إس" للاختبار الذي أظهر فعالية استخدامها في القتال الحقيقي.

وهناك، حسب المدير العام، حل آخر لمشكلة يقضي بتزويد منظومة "تور" بصواريخ جديدة قصيرة المدى ستستخدمها "تور" إلى جانب الصواريخ متوسطة المدى. وإن تلك الصواريخ الرخيصة ستستخدم لتدير أسراب من الدرونات.

يذكر أن منظومة "تور" الروسية مخصصة لحماية المنشآت الإدارية والنسق الأول لوحدات القوات البرية من الغارات الجوية باستخدام قنابل مجنحة ومضادة للرادارات وقنابل حوامات وطائرات ومروحيات وطائرات من دون طيار.

وتضم المنظومة 16 صاروخا تطلق عموديا وتدمر الأهداف على مسافة 12 كيلومترا وعلى ارتفاع 10 كيلومترات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا