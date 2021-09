"في حالة اعتقد العلماء أنها مستحيلة".. شاب يمكنه أن يغير حجم بؤبؤي عينيه برغبته!

يمكن لطالب يبلغ من العمر 23 عاما في ألمانيا تصغير وتوسيع حدقتي عينيه عند الطلب، وفقا لتقرير جديد للحالة - في إنجاز اعتُقد سابقا أنه مستحيل.

وتعمل عضلتان متعارضتان صغيرتان في العين بمثابة محركي دمى لكل حدقة (المركز المظلم للعين)، حيث تعملان على توسيعهما أو تضخيمهما في بيئة مظلمة للسماح بدخول المزيد من الضوء وتقليصهما في بيئة مشرقة للحد من كمية الضوء التي تتدفق.

وكان يُعتقد أن هذه العملية تلقائية تماما؛ عندما تدخل غرفة مظلمة، لا يتعين عليك إخبار الحدقة بوعي بتغيير الحجم. ويمكن للحدقة أيضا تغيير الحجم استجابة لعوامل أخرى، مثل زيادة الإثارة.

D.W.'s eye in different stages of dilation. (Eberhardt et al., IJP, 2021)