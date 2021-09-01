نتائج مسابقة "كأس البحر" العسكرية في بحر قزوين

سيجري المشاركون في مسابقة "كأس البحر"، بصفتها إحدى المسابقات الـ34 في "ألعاب الجيش – 2021"، تدريبات مشتركة في بحر قزوين.

وستشارك في التدريبات أطقم السفن الحربية من روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان.

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صرح بذلك ناطق باسم المكتب الصحفي لألعاب الجيش – 2021".

وقال نائب قائد أسطول قزوين الروسي العميد البحري سيرغي يكيموف:" سنجري في أعقاب اختتام "ألعاب الجيش" في إيران تدريبات مشتركة ستشارك فيها السفن الحربية التي تمثل القوات البحرية في روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان. وسنتدرب خلال بضعة أيام على خوض عمليات مشتركة في بحر قزوين".

وأعاد العميد البحري إلى الأذهان أن الغاية الرئيسة للتدريبات هي التنسيق والتعاون أثناء إجراء عمليات مشتركة.

يذكر أن مسابقات "كأس البحر" التي أقيمت العام الجاري في إيران شاركت فيها سفن الصواريخ والمدافع التابعة للقوات البحرية الروسية والإيرانية والأذربيجانية والكازاخية. أما أسطول قزوين الروسي فمثلته سفينتا الصواريخ "أستراخان" و"محج قلعة". ولعبت قاطرة الإنقاذ الروسية " إي بي – 738" دور مركز القيادة للمسابقات.

وتضمنت سباقات "كأس البحر" 6 مراحل حيث نفذت أطقم السفن المشاركة في المسابقة تمارين إصابة الألغام بالرشاش والرسو في عرض البحر ورماية المدافع والرشاشات وحصر الأعطاب في السفن وإنقاذ الغرقى.

وشغل الفريق الإيراني المرتبة الأولى في المرحلة السادسة (إصابة الألغام بالرشاش)، أما بقية المراحل ففاز بها البحارة الروس.

المصدر: نوفوستي