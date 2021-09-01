 
مباشر
عاجل
مصر توقع عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة

لأول مرة.. روبوت عسكري روسي يقطع مسافة 100 كيلومتر في منطقة خالية من الطرق (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. روبوت عسكري روسي يقطع مسافة 100 كيلومتر في منطقة خالية من الطرق (فيديو)
warfiles.ru
صورة أشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6qh

قال ناطق باسم مؤسسة البحوث العلمية المستقبلية الواعدة إن روبوت "ماركر" العسكري البري المدولب قطع مسافة 100 كيلومتر أثناء اختباره في مقاطعة تشيليابينسك بإقليم الأورال الروسي.

وقد نشرت المؤسسة مقطع فيديو أظهر سير الروبوت سداسي العجلات في منطقة خالية من الطرق وفي طرق ترابية.

إقرأ المزيد
روسيا تكشف عن مدرّعة يمكن التحكم فيها بهاتف ذكي
روسيا تكشف عن مدرّعة يمكن التحكم فيها بهاتف ذكي

وقال لقد شارك في الاختبارات نموذج مدولب واحد ونموذجان مجنزران من روبوت "ماركر" الواعد.

وأوضح الناطق أن الروبوت المدولب قطع 40 كلم في منطقة خالية تماما من الطرق و60 كلم على الطرق الترابية.

وإضافة إلى ذلك فإن الروبوت سار في مسار دائري طوله 2.5 كيلومتر حول بلدة مأهولة بالسكان. وأطلق  20 درونا جويا صغيرا.

يذكر أن ماركر" عبارة عن منصة مسيرة أوتوماتيكية برية قد تكون مدولبة أو مجنزرة. ويمكن أن تنصب عليها أسلحة مختلفة. وتم تصنيعها في إطار مشروع طرحته مؤسسة البحوث المستقبلية الواعدة.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا