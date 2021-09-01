لأول مرة.. روبوت عسكري روسي يقطع مسافة 100 كيلومتر في منطقة خالية من الطرق (فيديو)

قال ناطق باسم مؤسسة البحوث العلمية المستقبلية الواعدة إن روبوت "ماركر" العسكري البري المدولب قطع مسافة 100 كيلومتر أثناء اختباره في مقاطعة تشيليابينسك بإقليم الأورال الروسي.

وقد نشرت المؤسسة مقطع فيديو أظهر سير الروبوت سداسي العجلات في منطقة خالية من الطرق وفي طرق ترابية.

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وقال لقد شارك في الاختبارات نموذج مدولب واحد ونموذجان مجنزران من روبوت "ماركر" الواعد.

وأوضح الناطق أن الروبوت المدولب قطع 40 كلم في منطقة خالية تماما من الطرق و60 كلم على الطرق الترابية.

وإضافة إلى ذلك فإن الروبوت سار في مسار دائري طوله 2.5 كيلومتر حول بلدة مأهولة بالسكان. وأطلق 20 درونا جويا صغيرا.

يذكر أن ماركر" عبارة عن منصة مسيرة أوتوماتيكية برية قد تكون مدولبة أو مجنزرة. ويمكن أن تنصب عليها أسلحة مختلفة. وتم تصنيعها في إطار مشروع طرحته مؤسسة البحوث المستقبلية الواعدة.

المصدر: تاس