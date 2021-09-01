شركة روسية: "درون "أوريون" الضارب يحظى بطلب غير مسبوق خارج روسيا

اهتمت 20 دولة شاركت في منتدى "الجيش – 2021" الدولي بشراء درونات "أوريون – إي" الروسية الضاربة.

أعلن ذلك ناطق باسم شركة "كرونشتات" المصنعة للدرونات، مشيرا إلى أن المحادثات بهذا الشأن أجريت بمشاركة مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة والمعدات الحربية.

وقال الناطق إن أصحاب الطلب الأجانب اهتموا كذلك بدرون "سيريوس" الروسي للاستطلاع والضرب الذي وقّع الجيش الروسي على هامش منتدى" الجيش – 2021 اتفاقية توريده إلى القوات المسلحة.

Sputnik Kirill Kalinnikov

وأضاف أن محادثات توريد "سيريوس" إلى بلدان أخرى ستجرى بعد إتمام اختباراته الحكومية.

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وقال مدير عام شركة "كرونشتات" سيرغي بوغاتيكوف، إن دولا عربية أبدت اهتماما خاصا بالدرونات الروسية التي كشف عنها منتدى الجيش– 2021"، مشيرا إلى أن المنتدى أكد أن منتجات شركة "كرونشتات" وعلى وجه الخصوص الدرونات الضاربة التي يتم التحكم فيها عن طريق الأقمار الصناعية تتمتع بطلب غير مسبوق في العالم.

يذكر أن "أوريون" هو درون ضارب بعيد المدى ويبلغ وزنه عند الإقلاع 1150 كلغ، سرعته 200 كلم/ساعة، الارتفاع الأقصى لتحليقه 7 كيلومترات، باع جناحه 16 مترا، طوله 8 أمتار، وزن الحمولة المفيدة 200 كيلوغرام. ويمكن أن يبقى الدرون في الجو لمدة 24 ساعة

المصدر: تاس