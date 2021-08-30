الثعابين المشعّة قد تساعد العلماء على تتبع تداعيات كارثة فوكوشيما

أدرك علماء أن الثعابين التي تعيش في منطقة فوكوشيما المحظورة يمكن استخدامها لتتبع التلوث الإشعاعي.

وبعد مرور عشر سنوات على واحدة من أكبر الكوارث الإشعاعية البشرية المنشأ في التاريخ، تصف دراسة جديدة كيف أن النويدات المشعة المتراكمة بواسطة ثعابين الفئران اليابانية (Elaphe climacophora وE. quadrivirgata) وضعت بشكل فريد للمساعدة في تحديد مستويات مختلفة من النشاط الإشعاعي البيئي.

وقال عالم البيئة جيمس بيسلي، من جامعة جورجيا: "تعتبر الثعابين مؤشرات جيدة على التلوث البيئي لأنها تقضي الكثير من الوقت في التربة وعلى سطحها. ولديها نطاقات منزلية صغيرة وهي مفترسات رئيسية في معظم النظم البيئية، وغالبا ما تكون من الأنواع طويلة العمر نسبيا".

وتتمتع الثعابين بمدى قصير - فهي تتحرك في المتوسط ​​65 مترا فقط في اليوم. ووجدت دراسة سابقة قام بها الفريق أيضا أن مستويات الإشعاع الموجودة في الثعابين في فوكوشيما ترتبط ارتباطا وثيقا بمستويات التلوث الإشعاعي الموجودة في بيئتها. وهذا يعني أن تتبع ودراسة الثعابين يجب أن يكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي البيئي.

ويمكن أن تختلف مستويات التلوث البيئي بناء على نوع التضاريس وخصائص المناظر الطبيعية، مثل الغطاء الأرضي.

وبقيادة عالمة البيئة هانا جيرك، من جامعة جورجيا، تضمّن بحث الفريق اصطياد تسعة ثعابين ذات ترددات عالية جدا (VHF) ووضع علامات عليها باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتي يمكن أن تكشف ما إذا كان الثعبان على الأرض أو فوق شجرة.

وتم تعقب الثعابين التسعة لمدة شهر أثناء تحركها حول بيئتها المنزلية في مرتفعات أبوكوما، على بعد حوالي 24 كيلومترا شمال غرب محطة فوكوشيما "دايتشي" للطاقة النووية.

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وفي المجمل، أظهر التتبع 1717 موقعا للثعابين. وبشكل عام، قضت الثعابين وقتها في الأشجار والمراعي وبجوار الجداول على جانب الطريق. كما أمضت وقتا في الغابات المتساقطة الأوراق والمباني المهجورة، وخاصة الحظائر المهجورة، وفضلت البقاء بالقرب من الطرق.

ومن ناحية أخرى، تميل الثعابين إلى تجنب دخول الغابات دائمة الخضرة، والبقاء في ضواحي هذه التضاريس.

وكتب الباحثون في ورقتهم: "كما هو متوقع، وجدنا أن اختيار موطن ثعبان الجرذان يختلف قليلا عبر المقاييس المكانية، لكن الثعابين تتجنب باستمرار غابات الصنوبر دائمة الخضرة وعريضة الخضرة أثناء اختيار المناطق القريبة من الجداول. وغالبا ما بقيت الثعابين في المعسكر نفسه لعدة أيام، ما أدى إلى متوسط ​​حركات ونطاقات منزلية صغيرة نسبيا. وإجمالا، توفر هذه البيانات نظرة ثاقبة لمعدلات حركة الثعابين وسلوكها واختيار الموائل داخل منطقة طبيعية ملوثة، والتي ستوفر بشكل أفضل تقديرات مستقبلية لـ التعرض للإشعاع الخارجي ويقلل في النهاية من عدم اليقين في علاقات تأثير الجرعة للأفاعي في منطقة استبعاد فوكوشيما".

وحدث التتبع خلال الصيف، بين يونيو وأغسطس، حيث تكون الثعابين أكثر نشاطا. وأشار الباحثون إلى أن ثعابين الفئران اليابانية تدخل في فترة سبات خلال فصل الشتاء، ما قد يؤثر أيضا على تعرضها للإشعاع، خاصة إذا كانت تحفر تحت الأرض.

وبالإضافة إلى ذلك، نظرا للخصائص البيئية المختلفة للموائل التي تختارها الثعابين، يمكن أن يكون هناك تنوع كبير في التعرض للإشعاع، حتى داخل مجموعة من الثعابين التي تعيش في المكان نفسه.

وقال الفريق إن الأبحاث المستقبلية يجب أن تسعى لتوضيح العلاقة بين استخدام الموائل والتعرض للإشعاع ومستويات النويدات المشعة الموجودة في الثعابين.

ونُشر البحث في مجلة Ichthyology & Herpetology.

المصدر: ساينس ألرت