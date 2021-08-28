روسيا.. إنسان آلي يقلد العواطف البشرية ويتواصل مع الجمهور

ابتكرت شركة "بروموبوت" الروسية روبوتا يشبه الإنسان له يدان متحركتان وقادر على الإيماء والتواصل مع الجمهور، حسبما قال المكتب الإعلامي بالشركة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المكتب قوله إن من أبرز خواص النسخة المطورة من روبوت Robo-C يداه القادرتان على الحركة في 12 درجة من الحرية.

وأوضحت الشركة أن كل يد للروبوت الجديد مزودة بثمانية محركات تمكن الإنسان الآلي من نقل حمولات يصل وزنها إلى كيلوغرامين وإشارة الاتجاه والشد على يد محاوره وإرسال قبلات هوائية.

وكشف أوليغ كيفوكورتسيف، مدير تطوير الشركة، أن "بروموبوت" تخطط أيضا لتعليم الروبوت الكتابة في لغات عدة والرسم، مضيفا أن الشركة قد بدأت العمل على تزويد الروبوت برجلين متحركتين.

وأشار المصممون إلى أن تصنيع الروبوت الجديد استخدمت فيه المنجزات الأخيرة في تصنيع بشرة فائقة الواقعية، الأمر الذي يمكن الإنسان الآلي من تقليد طيف واسع من العواطف الإنسانية.

وتعمل روبوتات شركة "بروموبوت" المؤسسة عام 2015 في مدينة بيرم الروسية في 43 دولة حيث تؤدي بعض الوظائف إلى جانب موظفين بشريين في الإدارات والبنوك ومؤسسات السياحة ومطارات.

المصدر: "نوفوستي"