استحداث مركز وطني للفيزياء والرياضيات في روسيا

قال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له اليوم، إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، صادق على قرار حول استحداث المركز الوطني للفيزياء والرياضيات.

وذكر الكرملين، أنه يجري إنشاء المركز بإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف البيان القول، إن "الأهداف الرئيسية لإقامة المركز، هي الحصول على نتائج علمية جديدة على مستوى عالمي، وإعداد وتدريب العلماء المؤهلين تأهيلا عاليا، وتعزيز الإمكانات العلمية للبلاد".

ويشارك في إنشاء المركز، متخصصون من "روساتوم"، وعلماء من أكاديمية العلوم الروسية، وجامعة موسكو الحكومية، ومعهد كورتشاتوف.

وسيتم استخدام المبنى التعليمي لفرع جامعة موسكو الحكومية، والمختبرات المتقدمة وبارك "ساروف" التقني، بمثابة القاعدة لهذا المركز، الذي سيركز اهتمامه على تطوير البحوث والدراسات في مجالات الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيات الحوسبة. وسيشرف على عمل المركز ويقوم بتوجيه نشاطاته مجلس مختص من مختلف المؤسسات المعنية. وسيقوم المجلس، بإقرار البرامج العلمية للمركز وضمان التعاون مع هيئات سلطات الدولة ومع المؤسسات العملية المختلفة.

المصدر: نوفوستي