مصر تدخل عهد التحلية بخطة تتجاوز المليون متر مكعب يوميا

هل تصبح تحلية مياه البحر أحد أسلحة مصر في مواجهة أزمة نقص المياه الصالحة للشرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية في مصر، عن خطة وزارة الإسكان لتنفيذ محطات تحلية المياه، قائلا إنه يتم حاليا تنفيذ 90 محطة لتحلية مياه البحر في مصر، بإجمالي طاقة 1.3 مليون متر مكعب، ويكلف إنشاؤها 12 مليار جنيه مصري، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 76 محطة منها، بطاقة تقترب من 850 ألف متر مكعب في اليوم.

مشيرا إلى أن إنتاج مصر من تحلية المياه في العقود السابقة كان لا يتجاوز الـ 80 ألف متر في اليوم، فيما يتبقى من الخطة الحالية 14 محطة، يجري الانتهاء منها بطاقة 450 ألف متر إضافية؟

إسماعيل أوضح أنه توجد خطة مستقبلية حتى 2050، تستهدف أن يصل حجم المياه الناتجة عن التحلية لـ6.4 مليون متر مكعب في اليوم، وبتكلفة استثمارية تصل 134 مليار جنيه.

أصبحت المياه العذبة النظيفة أكثر ندرة في جميع أنحاء العالم، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذا فقد تحول عدد من البلدان، التي تستطيع تحمل التكاليف، بشكل متزايد إلى تحلية مياه البحر.

تستخرج هذه العملية الملح من مياه البحر، وتحول المياه لصالحة للاستهلاك البشري، باستهلاك كثيف للطاقة.

ويوجد الآن ما يقرب من 16 ألف محطة لتحلية المياه إما نشطة أو قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكره موقع ناشيونال جيوغرافيك عام 2019.

إذا..

هل تحل محطات تحلية المياه أزمة ندرة المياه العذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبطة بالمناخ؟

وماذا عن عنصر التكلفة المرتبط بهذه العمليات المعقدة، هل تمثل عائقا أمام التوسع في إنشاء محطات جديدة؟

أسئلة ناقشناها ضمن الحلقة الجديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية من القاهرة.

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