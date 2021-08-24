بعض بلدان جنوب شرق آسيا جاهزة لشراء منظومة روسية متنقلة للإنذار عن الدرونات

قد يشتري بعض البلدان في منطقة جنوب شرق آسيا منظومة روسية متنقلة جديدة للإنذار عن الدرونات من طراز "زاشيتا" (الحماية) توضع كل أجهزتها في بضع حقائب.

أعلن ذلك على هامش منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي المكتب الصحفي لشركة "فيغا"، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ " الروسية الحكومية.

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وقال:" قد اهتمت بعض الشركات، بما فيها شركات أجنبية في دول منطقة جنوب شرق آسيا بشراء المنظومة. وتجري شركة "فيغا" في الوقت الراهن محادثات معها بشأن توقيع اتفاقيات توريد منظومة "زاشيتا".

يذكر أن منظومة " زاشيتا" تكشف لأول مرة في منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني وتعد منظومة شبحية، إذ أن الرادارات لا تراها وإنها صامدة أمام التشويش اللاسلكي الإلكتروني. ويمكن توزيع أجهزة المنظومة في بضع حقائب حيث يتم تشغيلها ونشرها خلال 30 دقيقة.

ويمقدور المنظومة رؤية الطائرات من دون طيار في مجال الرصد 360 درجة وعلى مسافة 12 كيلومترا. ويمكنها تحديد نوع الدرون وموقع مركز قيادته وقطع قناة الاتصال به.

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" للمرة السابعة على أراضي مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: تاس