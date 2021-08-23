الكشف في منتدى "الجيش - 2021" عن مدرعة جديدة تستخدمها القوات الخاصة الروسية

تولي شركات مجمع الصناعات الدفاعية الروسية في الآونة الأخيرة اهتماما بالغا لإنتاج المعدات الحربية لوحدات القوات الخاصة.

إذ أن خبرة النزاعات العسكرية الإقليمية قد أكدت الحاجة الماسة لها. وقد كشف منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني السابع عن مدرعة "كا – 4386 " ثمانية العجلات المخصصة لخوض عمليات خاصة في الصحراء.

إقرأ المزيد

وبلغ وزن المدرعة 12 طنا، وبمقدورها أن تحمل 2000 كيلوغرام. أما محركها فينتج قوة 350 حصانا. وتبلغ سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 100 كيلومتر في الساعة. كما بمقورها اجتياز موانع مائية بعمق مترين.

وتمتلك المدرعة أجهزة تحميها من الرصاص والشظايا وكذلك من الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها.

وينصب على سقفها برج مدرع يزود برشاش 12.7 ملم من طراز "كورد" بمقدوره مكافحة القوة البشرية والمركبات والأهداف الجوية الخفيفة ومثل الدرونات.

كما تم تزويد المدرعة بصواريخ "كورنيت" الموجهة بالليزر التي تستطيع تدمير كل أنواع الدبابات الأجنبية الحديثة وهناك كذلك ذخائر حرارية شديدة الانفجار.

ويركب في مؤخرة المدرعة مدفع هاون بعيار 82 ملم لدعم الوحدات الصديقة المهاجمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا