شركة "روستيخ" الروسية تكشف في منتدى"الجيش - 2021" عن 50 نموذجا حديثا للأسلحة

ستكشف الشركات التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية في منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني عن 50 نموذجا حديثا من الأسلحة والمعدات الحربية الروسية.

أفاد بذلك يوم 19 أغسطس نائب مدير عام المؤسسة، دميتري ليليكوف.

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ومن بين أحدث النماذج مقاتلة "سو-57 إي" المخصصة لتصديرها إلى بلدان أخرى. وهناك مستجدات في مجال الأسلحة النارية الخفيفة وضمنها رشاش "كلاشينكوف آكا – 12 إس بي" المخصص لأفراد القوات الخاصة، ورشاش "كلاشينكوف بي بي كا – 20" ذو ماسورة قصيرة.

أما شركة "سبلاف"، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الحكومية فإنها ستكشف في المنتدى عن منظومة هندسية خاصة بالتلغيم عن بعد ستستخدم على الأرض المكشوفة وفي المنشآت المحصنة، لإصابة القوة البشرية للعدو.

وهناك ذخائر حديثة سيتم الكشف عنها في المنتدى أيضا وضمنها صواريخ موجهة مضادة للدبابات يبلغ مدى عملها 10 كيلومترات وبمقدورها خرق الدروع التي تحميها أجهزة الوقاية الدينامية بسماكة 110 ملم. ويمكن إطلاق تلك الصواريخ كذلك من المروحيات والطائرات الخفيفة.

أما شركة "مروحيات روسيا" فتكشف في منتدى الجيش عن مروحية مسيرة من طراز "باس – 200" يبلغ وزنها عند الإقلاع 200 كيلوغرام. ويمكن استخدامها لنقل الحمولة إلى مناطق نائية وتنفيذ عمليات الإنقاذ. وقد تم تحقيق مشروع تصميم المروحية بالتعاون مع شركة "بريد روسيا".

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، في مؤتمر صحفي عقده يوم 19 أغسطس للملحقين العسكريين الأجانب، إن منتدى "الجيش – 2021" سيقيم معرضا لنماذج الأسلحة والمعدات الحربية الروسية التي يمكن أن تصدر إلى بلدان أخرى. وسيتم افتتاح المعرض في 23 أغسطس الجاري في مجمع "باتريوت" بضواحي موسكو.

وأضاف غيراسيموف أن برنامج المنتدى يتضمن ما يزيد على 200 فعالية، بما فيها بطولة قيادة الدرونات والروبوتات بعنوان "درون بياتلون" وعروض الطيران البهلواني بمشاركة الطلاب في كلية "كراسنودار" الجوية.

يذكر أن منتدى "الجيش - 2021" العسكري التقني سيقام في الفترة ما بين 22 أغسطس الجاري و4 سبتمبر المقبل في ضواحي موسكو.

المصدر: تاس