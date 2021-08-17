في انتظار تصديق غينيس .. باحثون سويسريون يعلنون عن رقم قياسي دقيق جديد للثابت الرياضي "باي" (π)

أعلن باحثون سويسريون، يوم الاثنين 16 أغسطس، أنهم حسبوا الثابت الرياضي pi إلى مستوى قياسي عالمي جديد من الدقة، حيث وصل إلى 62.8 تريليون رقم باستخدام حاسوب عملاق.

وقالت جامعة غراوبويندن للعلوم التطبيقية في بيان لها: "استغرقت العملية الحسابية 108 أيام وتسع ساعات" باستخدام حاسوب عملاق.

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وكانت جهودهم "أسرع مرتين تقريبا من الرقم القياسي الذي حققته "غوغل" باستخدام سحابتها في عام 2019، و 3.5 مرات أسرع من الرقم القياسي العالمي السابق عام 2020"، وفقا لمركز الجامعة لتحليلات البيانات والتصور والمحاكاة.

وينتظر الباحثون كتاب غينيس للأرقام القياسية للتصديق على إنجازهم، وحتى ذلك الحين يكشفون فقط عن الأرقام العشرة الأخيرة التي حسبوها لـ pi: 7817924264.

وحقق الرقم القياسي العالمي السابق لحساب pi (باي أو π) 50 مليار رقم.

ويمثل"باي" (π) نسبة محيط الدائرة إلى قطرها، مع عدد لا حصر له من الأرقام التي تلي الفاصلة العشرية.

ومع ذلك، يستمر الباحثون في دفع حسابات الثابت الرياضي، الذي تكون أرقامه العشرة الأولى 3.141592653، أكثر باستخدام أجهزة الكمبيوتر القوية.

وقال الفريق السويسري إن التجربة التي قاموا ببنائها في حساب pi (باي أو π) يمكن تطبيقها في مجالات أخرى مثل "تحليل الحمض النووي الريبوزي، ومحاكاة ديناميات السوائل والتحليل النصي".

المصدر: phys.org