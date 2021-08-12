خبير صيني: اختبارات حاملة الطائرات الأمريكية استعراض أمام روسيا والصين

أعلن سونغ تشونغ بينغ الخبير العسكري الصيني، أن اختبارات الإجهاد لحاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية باستخدام المواد المتفجرة ليس سوى استعراض أمام روسيا والصين.



وتشير صحيفة South China Morning Post، إلى أنه يوم 12 أغسطس الجاري أجرت الولايات المتحدة اختبارا جديدا لحاملة الطائرات جيرالد فورد بالقرب من سواحل فلوريدا باستخدام "انفجار تجريبي" بالقرب منها، لاختبار مقاومتها للضربات في ظروف القتال الحقيقية.

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واتضح أن الموجة الضاربة التي نشأت عن تفجير 10 أطنان من المادة المتفجرة، كانت شبيه بهزة أرضية قوتها 3.9 درجة. ومع ذلك لم تلحق هذه الموجة الضاربة أي أضرار كبيرة بحاملة الطائرات، حتى أنها كانت أقل من المتوقع.

ويذكر أن حاملة الطائرات خضعت سابقا لاختبارين مماثلين في 18 يونيو و 16 يوليو، وفي كل مرة تكون فيها حاملة الطائرات أقرب إلى موقع الانفجار.

ووفقا للخبير ، يجب أن تستعرض لقطات الانفجار بالقرب من حاملة الطائرات للصين وروسيا، لتبرهن أن الولايات المتحدة لا تخشى أسلحتهما المضادة للسفن.

ويقول، "السبب الآخر لكشف نتائج هذه الاختبارات هو توجيه رسالة إلى الصين وروسيا تفيد: بأن حاملات الطائرات الأمريكية فائقة القوة، ولا تقلقها الأسلحة الروسية والصينية التقليدية المضادة للسفن".

وتجدر الإشارة، إلى أنه خلال اختبارات الحركة التي جرت عام 2019 لحاملة الطائرات جيرالد فورد، التي كانت حينها جديدة، تعطلت التوربينات البخارية، ما تطلب عودتها إلى حوض بناء السفن.

المصدر: صحيفة "إيزفيستيا"