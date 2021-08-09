مصدر يكشف موعد انطلاق عمليات إنتاج المقاتلة "سو-57"

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري، أنه من المقرر البدء بإنتاج المقاتلة "سو-57" المحدثة في عام 2025 ضمن مشروع Megapolis.

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ويشير المصدر في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أنه من المقرر أن تنطلق عمليات الإنتاج المتسلسل لطائرة "سو-57" المحدثة في عام 2025 . وأن النسخة المحدثة تتضمن قمرة قيادة جديدة مزودة بأحدث الأجهزة الإلكترونية، كما ستزود الطائرة بمحركات نفاثة جديدة، وستكون الطائرة الجديدة بمقعد واحد.

ويذكر أن دميتري شوغاييف، مدير الخدمة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، كان قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا بدأت مفاوضات أولية بشأن توريد مقاتلة "Su-57" للزبائن الأجانب. مؤكدا في الوقت نفسه، على أن الأولوية ستكون لطلبات القوات الجوية الروسية.

وقد توقع، ألكسندر ميخيف، رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت" ازدياد الطلب على النسخة الجديدة من المقاتلة "سو-57"، لأنها إحدى أفضل المقاتلات في العالم، من حيث خصائصها التقنية والتكتيكية ولها مزايا إضافية متنوعة.

المصدر: صحيفة "إيزفيستيا"