اكتشاف "أقدم مصنع" للعملات المعدنية في العالم في الصين!

اكتشف باحثون أقدم سك عملة معروفة في العالم، طُرحت بين 640 و550 قبل الميلاد، في الصين.

وأنتجت أول "عملات بأسمائها الحقيقية" المعدنية منذ أكثر من 2600 عام. وقال علماء الآثار إن الموقع "المنظم للغاية" كان قادرا على إنتاج كميات كبيرة من أول عملة معدنية ويساعد في تسليط الضوء على أصول النقود.

وحُقق الاكتشاف خلال أعمال التنقيب في Guanzhuang، وهي مدينة ومركز إداري لـ Zheng - قوة إقليمية قبل صعود إمبراطورية الصين.

If confirmed, the 2,600-year-old mint could rewrite the history of money https://t.co/PrBxIqRYj5 — National Geographic (@NatGeo) August 5, 2021

واكتشف الباحثون جزءا من مسبك برونزي به عشرات من قوالب العملات المعدنية المستخدمة وغير المستخدمة إلى جانب شظايا العملات المعدنية والحطام المعدني.

ويكشف التحليل أن سك العملة كان "منظما للغاية" وأنتج "عملات بأسمائها الحقيقية" بطريقة موحدة. وتعد العملات بأسمائها الحقيقية أقدم عملة معدنية صينية معروفة وربما تكون الأولى في العالم، ويقدر أنها سُكّت لأول مرة بين 750-500 قبل الميلاد.

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واستُخدمت من قبل Zheng والمناطق المحيطة بها حتى ألغيت من قبل الإمبراطور الأول للصين في 221 قبل الميلاد.

وقال المعد الرئيسي، الدكتور هاو تشاو، من جامعة تشنغتشو: "بدأ مسبك غوانتشوانغ حوالي عام 770 قبل الميلاد، لكنه في البداية أنتج بشكل أساسي أواني الطقوس والأسلحة والأدوات. وبعد حوالي 150 عاما ظهرت أنشطة سك العملة في هذا المسبك".

ويشير التأريخ بالكربون المشع لسك العملة غوانتشوانغ، إلى أنه بدأ العمل في وقت ما بين 640-550 قبل الميلاد. وهذا يضعها في وقت مبكر من تاريخ العملات بأسمائها الحقيقية، ويعني أن تلك الموجودة في الموقع هي أقدم أمثلة لعملة معدنية تم اكتشافها في الصين على الإطلاق.

ويأمل الباحثون أن يتمكن هذا الموقع الجديد، الواقع في مقاطعة خنان، من إلقاء الضوء على التسلسل الزمني للمال وكيفية تطوره.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن التجار هم من أصدروا العملات لأول مرة، ما يجعل التجارة والنقل وحساب الثروة أسهل بكثير.

ومع ذلك، يقع سك العملة في غوانتشوانغ بالقرب من حافة المدينة الخارجية، بالقرب من بوابات المدينة الإدارية الداخلية.

ويعتقد علماء الآثار أن هذا قد يشير إلى أن الحكومة كانت متورطة في التاريخ المبكر للعملة، على الرغم من أن العدد المحدود من القطع الأثرية التي عثر عليها في الموقع يعني أن الانتماء الدقيق للمسبك لا يمكن تأكيده بعد.

وقال الدكتور تشاو: "كان صنع العملات المعدنية أحد أكثر الابتكارات المالية ثورية في تاريخ البشرية"، مضيفا أنه سمح بتداول الثروة وحسابها وتخزينها بسهولة.

ونُشر البحث في مجلة Antiquity.

المصدر: ديلي ميل