إسرائيل تشارك في تطوير نظام اتصالات جديد لسلاح الجو الألماني

وقعت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة ESG الألمانية اتفاقية تعاون لتطوير نظام اتصالات لسلاح الجو الألماني، حسبما كشفت قناة i24 News الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

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وذكرت القناة أن النظام الجديد المسمى NEOS سيمكن من إجراء اتصال بين الطائرات ونقل صورة استخباراتية في الوقت الفعلي.

ونقلت القناة عن موقع صحيفة Israel Defense المتخصصة في التحليلات الأمنية والعسكرية، قولها إن منظومة الاتصال التي تطورها الشركة الإسرائيلية الحكومية لصالح القوات الجوية الألمانية قائمة على نظام OPAL، الخاص بالاتصال بين الطائرات، والذي هو قيد الاستخدام العملي بالفعل في سلاح الجو الإسرائيلي.

وأضاف تقرير الموقع: أن التعاون بين الشركتين الإسرائيلية والألمانية جاء بسبب حاجة الجيش الألماني إلى "نظام اتصال يتيح إعطاء صورة كاملة للوضع، والتي يمكن مشاركتها في الوقت الفعلي مع جميع منصات القتال، الجوية والبحرية والبرية".

وأشارت القناة إلى أن النظام المذكور حقق "نجاحات عملياتية كثيرة، وساهم بشكل فعلي في أمن إسرائيل، لا سيما في حملته الأخيرة على غزة".

المصدر: قناة i24 News