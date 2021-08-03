اعثر على موقع منزلك في عصر الديناصورات بواسطة خريطة تفاعلية مذهلة

تُظهر خريطة تفاعلية عبر الإنترنت المكان الذي كان من الممكن أن يقع فيه منزلك منذ مئات الملايين من السنين.

وتكشف الأداة التفاعلية، التي صممها العالم من كاليفورنيا، إيان ويبستر، المسافة التي قطعتها مدينتك بسبب الانجراف القاري.

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ويمكنك تجربة الأداة بنفسك على موقع Dinosaur Pictures.

وتتكون الطبقة الخارجية للأرض، القشرة الصلبة التي نسير عليها، من قطع مكسورة، قارات، تشبه إلى حد كبير قشرة البيضة المكسورة.

ومنذ نحو 240 مليون سنة، اندمجت جميع القارات معا في قارة عظمى واحدة تسمى بانجيا.

وبمرور الوقت، انفصلت قطع القشرة عن بعضها وتحركت من مكان لأخر، لتشكل في النهاية القارات السبع المعروفة اليوم.

ولتوضيح كيف تغيرت كتل اليابسة على الأرض بمرور الوقت، صمم ويبستر الأداة المجانية لكرة الأرض القديمة.

وتسمح لك الأداة بكتابة موقع بلدة أو مدينة في أي مكان في العالم وعرض المكان الذي كان من الممكن أن تكون فيه على الأرض ما قبل التاريخ.

ويمكن للزوار الاختيار من بين مجموعة من الفترات الزمنية، من انقراض الديناصورات قبل 66 مليون سنة وصولا إلى 750 مليون سنة مضت، عندما ازدهرت الطحالب الخضراء الأولى على كوكبنا.

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وقال ويبستر (31 سنة)، لشبكة "سي إن إن" العام الماضي: "إنه يظهر أن بيئتنا ديناميكية ويمكن أن تتغير. وإن تاريخ الأرض أطول مما يمكننا أن نتخيله، والترتيب الحالي للصفائح التكتونية والقارات هو حادث زمني. وسيكون الأمر مختلفا جدا في المستقبل، وقد تصمد الأرض أكثر منا جميعا".

وأنشأ ويبستر الموقع كتطبيق ويب بناء على النماذج الجيولوجية المعقدة. وتستخدم الأداة أيضا GPlates، وهو برنامج يستخدمه الجيولوجيون لتصور عمليات إعادة البناء التكتونية للصفائح بمرور الوقت.

ومن المفترض أن توفر طريقة سريعة وسهلة لفهم تاريخ وعلم الأرض، وفقا لبستر.

وقال: "من المفترض أن تثير الانبهار والاحترام للعلماء الذين يعملون كل يوم لفهم عالمنا وماضيه بشكل أفضل".

وأضاف: "يحتوي أيضا على مفاجآت ممتعة، على سبيل المثال كيف كانت الولايات المتحدة تقسم ببحر ضحل، وجبال الأبالاشين التي كانت جبالا شاهقة جدا مقارنة بجبال الهيمالايا، وأن فلوريدا كانت مغمورة بالمياه".

المصدر: ذي صن