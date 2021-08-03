روسيا.. تصميم صاروخ "خا-95" فرط صوتي بعيد المدى

قال الفريق أول فلاديمير زارودنيتسكي رئيس الأكاديمية العسكرية التابعة للأركان العامة الروسية إن العمل جار في روسيا لتصميم صاروخ فرط صوتي حديث بعيد المدى من طراز "خا-95".

ووفقا للجنرال الروسي، في الوقت الحالي تعتبر السيطرة في المجال الجوي- الفضائي، الشرط الأساسي لتنفيذ الأعمال القتالية بشكل ناجح.

В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 https://t.co/9nkhrLseX6pic.twitter.com/8nFRCsULbO — РИА Новости (@rianru) August 3, 2021

ويتم ضمان هذا التفوق، من خلال الاستخدام الفعال للطائرات الهجومية والمقاتلات. وقال زارودنيتسكي: "ولتحقيق هذا الهدف، تعمل القوات الجوية الفضائية الروسية، في مجال تصميم وإنتاج وتطوير واعتماد نماذج جديدة وحديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة مثل القاذفة حاملة الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو- 160 إم" والمجمع الصاروخي فرط الصوتي من طراز "كينجال"، والأسلحة البعيدة المدى المحمولة جوا ومن بينها الصاروخ فرط الصوتي من طراز "خا-95".

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أنه لتلبية احتياجات القوات الجوية الفضائية الروسية، يجري تصميم وإنتاج طائرات بدون طيار من مختلف الفئات، ورادارات للكشف فوق الأفق، وأنظمة ومجمعات صواريخ مضادة للطائرات، وغيرها من أحدث المعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي