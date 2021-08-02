موسك يشارك صورة مذهلة لخطوط الوقود في نظام محرك Raptor!

نشر إيلون موسك تغريدة على "تويتر" تتضمن صورة لنظام محرك Raptor كجزء من معزز Super Heavy الذي سيعمل في النهاية على تشغيل مركبة Starship الضخمة في المدار.

وتسلط الصورة الضوء على متاهة من خطوط الوقود المتصلة، التي يقترح أحد مستخدمي "تويتر" أنها تشبه Sarlacc - وهو وحش فضائي مدفون في حفرة Carkoon الكبرى، مع فم مليء بالأسنان فقط. وكان مخبأ Sarlacc موقعا للترفيه لـ Jabba the Hutt، الذي يجبر السجناء على دخول فم المخلوق ذي المجسات الكبيرة لمشاهدتهم يتمزقون إلى أشلاء.

وعلى الرغم من أن العمل الداخلي لمحرك Raptor يبدو وكأنه شيء من فيلم الخيال العلمي الناجح، إلا أنه يسلط الضوء على التفاصيل المعقدة التي تدخل في إنشاء كل صاروخ من الصواريخ الـ 29 التي تتموضع أسفل الداعم.

Completing feed system for 29 Raptor rocket engines on Super Heavy Booster pic.twitter.com/uARWx2HYTr — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2021

وكتب موسك في التسمية التوضيحية: "استكمال نظام التغذية لـ 29 محركا صاروخيا من Raptor على Super Heavy Booster"، مضيفا أن الصورة أظهرت "خطوط الوقود الأساسية فقط".

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وتوضح الصورة أيضا مدى ضخامة المحرك، حيث أشار مستخدم آخر على "تويتر" إلى وجود "23 موظفا" في "سبيس إكس" يعملون داخل متاهة الأنابيب.

وتعمل "سبيس إكس" على بناء نموذج أولي بطول 160 قدما للمركبة الفضائية، يُعرف بالرقم التسلسلي 20 (SN20)، والذي تهدف الشركة إلى ربطه بمعزز Super Heavy وإطلاقه في المدار في وقت مبكر من الشهر المقبل.

ووفقا لتقرير مع لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، سيتم إطلاق النموذج الأولي من ولاية تكساس وسيجري "هبوطا في المحيط'' قبالة ساحل هاواي بعد قضاء 90 دقيقة في المدار.

وبمجرد وصول المركبة الفضائية إلى المدار، ستعود إلى الأرض، حيث ستهبط في خليج المكسيك على بعد حوالي 20 ميلا من الشاطئ.

وكان التقدم الأخير هو إطلاق الفريق Booster 3، أول نموذج أولي Super Heavy يُطرح في موقع الإطلاق، في 19 يوليو.

وقبل عام، أعلن موسك لموظفي "سبيس إكس" أن تقدم Starship كان أولوية قصوى، مع تسارع التقدم "بشكل كبير وفوري''.

وأدى ذلك إلى زيادة سريعة في النماذج الأولية لـ Starship التي يتم بناؤها، وغالبا مع نموذج أولي جديد جاهز قبل اختبار النموذج السابق.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لـ "سبيس إكس" في التأكد من أن صواريخ Starship قابلة لإعادة الاستخدام، وستشهد الاختبارات المستقبلية عودة كلا المرحلتين إلى منصة الإطلاق، بدلا من المحيط.

المصدر: ديلي ميل