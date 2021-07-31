ابتكار اختبار جديد وبسيط للإبداع يمكن للجميع تجربته!

يصعب تعريف الإبداع وربما يكون قياسه أكثر صعوبة، لكن العلماء يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة بسيطة بشكل ملحوظ لتقييم جانب واحد على الأقل منه.

وهناك اختبار يمكنك إجراؤه بنفسك في غضون دقيقتين، ويعمل بشكل أفضل عندما لا تعرف الكثير عن كيفية عمل التحليل. توجه إلى صفحة المشروع لتجربته، ثم عد لقراءة كل شيء عنه.

وتطلب الطريقة الجديدة، التي تسمى مهمة الرابطة المتباينة (DAT)، من الناس تسمية 10 أسماء متباعدة في المعنى قدر الإمكان. سيكون "القط" و"الكتاب" أكثر تباينا من "قطة" و"كلب"، على سبيل المثال.

ثم تقوم خوارزمية الكمبيوتر بقياس هذه المسافة الدلالية - مدى ارتباط الكلمتين ببعضهما البعض - بين الأسماء التي توصل إليها الشخص. واستنادا إلى تحليل الردود من 8914 متطوعا، تعد DAT جيدة على الأقل مثل الأساليب الحالية للتنبؤ بالإبداع لدى الشخص.

وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "العديد من النظريات تفترض أن المبدعين قادرون على توليد أفكار أكثر تباينا. إذا كان هذا صحيحا، فإن مجرد تسمية الكلمات غير ذات الصلة ثم قياس المسافة الدلالية بينهما يمكن أن يكون بمثابة مقياس موضوعي للتفكير المتشعب".

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وتعد مهمة الاستخدامات البديلة (حيث تفكر في أكبر عدد ممكن من الاستخدامات لكائن ما) ومهمة Bridge-the-Associative Gap Task (حيث تحاول ربط كلمتين بكلمة ثالثة)، مقياسيّ الإبداع الذي استخدمته DAT.

وترتبط درجات الإبداع من DAT أيضا بالنتائج الأخرى كما فعلت مع بعضها البعض، ما يعني أنها مفيدة في تقييم الإبداع مثل الأدوات الأكثر تعقيدا. علاوة على ذلك، تُظهر البيانات أن فعاليتها تنطبق على ما يبدو على التركيبة السكانية المختلفة، ما يجعلها مناسبة للاستطلاعات واسعة النطاق.

وتتمثل الفوائد الرئيسية لاختبار DAT الجديد في أنه بسيط وسريع الإكمال ولا يتطلب أي نوع من التقييم البشري، ما قد يؤدي إلى التحيز. ومع ذلك، يحرص الباحثون على الإشارة إلى أنه لا يقيس كل جانب من جوانب الإبداع.

ويقول عالم النفس جاي أولسون، من جامعة هارفارد: "إن مهمتنا لا تقيس سوى قطعة صغيرة من نوع واحد من الإبداع. ولكن هذه النتائج تمكن من إجراء تقييمات للإبداع عبر عينات أكبر وأكثر تنوعا مع تحيز أقل، ما سيساعدنا في النهاية على فهم هذه القدرة البشرية الأساسية بشكل أفضل".

وكما يشير أولسون، فإن اختبار DAT يستكشف التفكير المتباين والإبداع اللفظي - لن يُظهر مدى إبداعك عند الطهي في المطبخ على سبيل المثال، والذي يستخدم مجموعة مختلفة من المهارات، ولكن يمكنه التنبؤ بالكفاءة في وقت معين.

ويعتقد علماء النفس أن المزيد من الأشخاص المبدعين قادرون على ربط العناصر البعيدة ببعضها البعض في أذهانهم بسهولة أكبر، وهو ما يتم اختباره هنا.

ونشر البحث في PNAS.

المصدر: ساينس ألرت