الجيش الروسي يتسلم أول دفعة من منظومات "إس - 500"

عقدت وزارة الدفاع الروسية مع شركة "ألماس – أنتاي" اتفاقية توريد دفعة أولى من منظومات "إس -500" (بروميتاي) الواعدة للدفاع الجوي والدرع الصاروخية.

وقال مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن القوات الجوفضائية ستتسلم بدءا من النصف الأول من العام المقبل 10 منظومات من هذا النوع.

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ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله إن أحد ميادين التجارب الروسية في جنوب روسيا يشهد في الوقت الراهن استمرار الاختبارات الحكومية لمنظومة "إس – 500" حيث دمر صاروخ تابع للمنظومة هدفا تدريبيا على مسافة 552 كلم.

وقال المصدر إن الاختبارات يجب أن تختتم نهاية العام الجاري وأعاد إلى الأذهان أن "بروميتاي" قادرة على تدمير كل الوسائل المعاصرة والمستقبلية للهجوم الجوي والفضائي، بما فيها رؤوس الصواريخ الباليستية والعابرة للقارات على ارتفاع 200 كيلومتر ومسافة 500 كيلومتر.

وأشار إلى أن المنصات الأرضية للمنظومة هي التي تخضع حاليا للاختبار الحكومي ولم يستبعد أن تنصب منصات "إس – 500" على السفن الحربية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أثناء لقائه بخريجي الأكاديميات والكليات الحربية في 28 يوليو الجاري عن تزويد الجيش الروسي بـ"إس – 500" في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الاختبارات أكدت كل المواصفات التكتيكية والتقنية للمنظومة.

من المعلوم أن "إس – 500" (بروميتاي) بعيدة المدى ستشكل في المستقبل أساسا للنظام الروسي الموحد للدفاع الجوي والدرع الصاروخية ومن شأنها أن تحل محل منظومة "إس – 400" للدفاع الجوي في القوات الجوفضائية ومنظومة "آ- 135" للدرع الصاروخية التي تحمي موسكو من الهجوم الصاروخي الفضائي.

المصدر: تاس