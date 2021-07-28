الجيش الصيني ينشر صورة فوتوغرافية من نسخة صينية لمنظومة Javelin" الأمريكية

نشرميسنجر Wechat الصيني صورة فوتوغرافية لصاروخ مضاد للدبابات بصفته نسخة صينية لصاروخ Javelin HJ-12 أمريكي الصنع.

Китайский ПТРК HJ-12, аналог FGM-148 Javelin на учениях в Тибете. Фото: Tibet Military Command / Wechat pic.twitter.com/16z9veatTl — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 27, 2021

وذلك في تدريبات أجراها الجيش الصيني في منطقة التبت. وأعلنت قيادة المنطقة العسكرية أن الجيش الصيني تزوّد بهذا النوع من الصواريخ المضادة للدبابات.

وقالت مجلة Popular Sciance الأمريكية إن طول الصاروخ يبلغ 1.25 متر، قطره 13.5 سنتيمتر، مداه 4 كيلومترات نهارا وكيلومتران ليلا.

وتسمح قدرة الصاروخ بخرق الدروع لأي دبابة قتالية معاصرة، كما يمكن استخدامه ضد سفن صغيرة ومروحيات.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الصين صدّرت صواريخها المضادة للدبابات إلى بلدان أخرى. وكانت الجزائر أول بلد اشتراها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا