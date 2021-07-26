اليابان تحطم الرقم القياسي العالمي لسرعة الإنترنت

حقق باحثون يابانيون رقما قياسيا عالميا في نقل البيانات بسرعة بلغت نحو 319 تيرابت في الثانية، باستخدام كابل ألياف بصرية رباعي النواة، يمكن أن يعمل مع البنية التحتية الحالية.

سجل علماء المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT) سرعة خارقة لنقل البيانات عبر الإنترنت بلغت 319 تيرابت/الثانية، أي ضعف آخر اختبار تقريبا للسرعة تم إجراؤه في أغسطس 2020.

يمكن بهذه السرعة الخارقة تحميل أكثر من 7 آلاف فيلم عالي الدقة في ثانية واحدة فقط، هذا وفقا لما ذكر في موقع "إنغيدجت".

لا يحطم هذا فقط الرقم القياسي السابق، الذي كان يبلغ 178 تيرابت/ الثانية، والذي تم تسجيله في أغسطس الماضي في بريطانيا، بل إن التكنولوجيا متوافقة مع البنية التحتية الحالية، ما يعني أنه يمكن ترقيتها بسهولة نسبيا.

ويقول خبراء "إن تطوير تقنيات جديدة بهذه الكيفية هو أمر حاسم لتلبية متطلبات معدلات البيانات المستمرة في الزيادة، ومع الوقت يمكن أن يغير ذلك من حياة الناس بشكل كبير".

إذا..

كيف يمكن تقنيا بلوغ هذه السرعة الخارقة في نقل البيانات؟

وما هو التغيير الذي يمكن أن تحدثه سرعات نقل البيانات الكبيرة في وظائف المستقبل؟

هذه الأسئلة وغيرها كانت ضمن لقاء اليوم من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء المهندس أحمد زهير أرجوب، المختص في علوم الذكاء الاصطناعي والروبوت من السلط في الأردن.

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