بريطانيا تطور صواريخ مجنحة جديدة مضادة للسفن

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية في الجيش البريطاني يخطط للحصول على صواريخ مجنحة جديدة مضادة للسفن.

ونقل الموقع عن البرلماني البريطاني، جيرمي كوين قوله "إن سلاح البحرية الملكي في الجيش يخطط للحصول على صواريخ مجنحة جديدة من نوع FCASW، من المخطط أن يتم تسليح فرقاطات Type-26 بهذا النوع من الصواريخ عام 2028، وعام 2030 قد يتم تسليح مقاتلات تايفون بهذه الصواريخ أيضا".

وأشار كوين إلى أن برنامج تطوير الصواريخ الجديدة ما يزال في مرحلة وضع التصاميم، والعمل جار على دراسة الخصائص التي ستتناسب مع متطلبات الجيش في البلاد.

And today, British and French engineers are defining the concept for the Future Cruise / Anti-Ship Weapon (FC/ASW) project – the next generation strategic conventional weapon system for the French and British armed forces. #LancasterHouse10#defenceindustrypic.twitter.com/JTGOw42UPv — MBDA (@byMBDA) November 2, 2020

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بريطانيا تعمل على برنامج لتطوير صواريخ مجنحة جديدة في إطار اتفاقيات كانت قد وقعتها مع فرنسا عام 2017، ومن المفترض أن يثمر العمل المشترك عن تطوير صواريخ ستحل محل صواريخ Scalp Shadow وصواريخ Harpoon المضادة للسفن.

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن تكون صواريخ FCASW المنتظرة قادرة على العمل مع منصات Mk.41 التي ستركب على فرقاطات Type-26 المنضمة إلى سلاح البحرية في السنوات القادمة.

المصدر: سلاح روسيا