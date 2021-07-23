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بريطانيا تطور صواريخ مجنحة جديدة مضادة للسفن

العلوم والتكنولوجيا

بريطانيا تطور صواريخ مجنحة جديدة مضادة للسفن
twitter.com/MBDA
صورة تعبيرية
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ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية في الجيش البريطاني يخطط للحصول على صواريخ مجنحة جديدة مضادة للسفن.

ونقل الموقع عن البرلماني البريطاني، جيرمي كوين قوله "إن سلاح البحرية الملكي في الجيش يخطط للحصول على صواريخ مجنحة جديدة من نوع  FCASW، من المخطط أن يتم تسليح فرقاطات Type-26 بهذا النوع من الصواريخ عام 2028، وعام  2030 قد يتم تسليح مقاتلات تايفون بهذه الصواريخ أيضا".

وأشار كوين إلى أن برنامج تطوير الصواريخ الجديدة ما يزال في مرحلة وضع التصاميم، والعمل جار على دراسة الخصائص التي ستتناسب مع متطلبات الجيش في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بريطانيا تعمل على برنامج لتطوير صواريخ مجنحة جديدة في إطار اتفاقيات كانت قد وقعتها مع فرنسا عام 2017، ومن المفترض أن يثمر العمل المشترك عن تطوير صواريخ ستحل محل صواريخ Scalp Shadow وصواريخ Harpoon المضادة للسفن.

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ومن المفترض أن تكون صواريخ FCASW المنتظرة قادرة على العمل مع منصات Mk.41 التي ستركب على فرقاطات Type-26 المنضمة إلى سلاح البحرية في السنوات القادمة.

المصدر: سلاح روسيا

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