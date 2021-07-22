طيار أجنبي يقود مقاتلة "ميغ - 35" في سماء معرض" ماكس -2021" الدولي للطيران

سيحظى طيار أجنبي بقيادة مقاتلة "ميغ – 35" الروسية متعددة المهام لجيل 4++. وذلك أثناء التحليقات الاستعراضية للبرنامج الجوي الذي يشهده معرض "ماكس - 2021" الدولي للطيران.

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صرح بذلك مدير عام الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، في حديث أدلى به يوم 21 يوليو لوكالة "نوفوستي" الروسية. وقال:" قد تلقت الهيئة عام 2021 طلبا واحدا بتنظيم رحلة جوية استعراضية بمشاركة طيار يمثل بلدا يريد شراء "ميغ – 35"، فيما لم يذكر الخبير اسم الطيار وبلده.

وأعاد إلى الأذهان أن هيئته تلقت العام الماضي طلبيْن من بلديْن أجنبيين بشراء مقاتلة "ميغ – 35" الروسية الواعدة.

يذكر أن "ميغ – 35" تم تصنيعها على أساس مقاتلة "ميغ – 29" الخفيفة السوفيتية الأسطورية. وتتميز الطائرة بالتخفي عن الرادارات. وتم تزويدها بهوائي شبكي نشيط ونظام دلالة هدف يركب في خوذة الطيار ومحركات قوية وغيرها من المواصفات الممتازة. وبمقدور المقاتلة استخدام كافة وسائل التدمير الروسية وكذلك صواريخ ذكية موجهة وغير موجهة مستقبلية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا