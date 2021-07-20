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الهيئة الروسية للتعاون العسكري: المقاتلة الخفيفة للجيل الخامس مخصصة للتصدير خارج روسيا

العلوم والتكنولوجيا

الهيئة الروسية للتعاون العسكري: المقاتلة الخفيفة للجيل الخامس مخصصة للتصدير خارج روسيا
المكتب الصحفي لهيئة التعاون العسكري التقني
رئيس الهيئة الروسية الفدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف
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تحدث رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، عن مستقبل المقاتلة الروسية الخفيفة الواعدة التي تم الكشف عنها بافتتاح معرض "ماكس -2021" الدولي للطيران والفضاء.

وقال إنه يخطط لأن تشغل المقاتلة الروسية الجديدة حصة ملموسة في سوق المقاتلات الخفيفة وحيدة المحرك  للجيل الخامس.

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وحسب شوغايف فإن تلك الطائرة تمتلك مواصفات خارقة، بما في ذلك المواصفات الجوية الممتازة وإمكانات الاستطلاع والقدرة الفائقة على ضرب الأهداف الجوية والأرضية والقدرة غير المسبوقة على التخفي عن الرادارات وغيرها من المواصفات المتعلقة بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتقدمة،  فضلا عن تزويدها بمنظومة حديثة للأجهزة الإلكترونية اللاسلكية. أما ثمنها فمنافس لكل مثيلاتها الأجنبية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المقاتلة الروسية الخفيفة الواعدة متعددة المهام للجيل الخامس التي كشف معرض "ماكس – 2021" عن نموذج لها تخصص بالدرجة الأولى لتصديرها إلى بلدان أخرى.

يذكر أن وكالة "نوفوستي كانت قد أفادت نهاية مايو الماضي بأن مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية بصدد تصميم مقاتلة شبحية خفيفة وحيدة المحرك تمتلك قدرة فائقة على المناورة ولا يزيد وزنها عن 18 طنا وتفوق سرعتها 2 ماخ ( نحو 2500 كيلومتر في الساعة). وأضافت أن شركة "سوخوي" الروسية هي التي تولت تصميم تلك المقاتلة.

المصدر: تاس

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