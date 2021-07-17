الجيش الروسي يتسلم دفعة أولى من طائرات النقل الحديثة

أفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية بأن القوات المسلحة الروسية قد تسلمت دفعة أولى من طائرات النقل المطورة "إيل – 76 إم دي – 90 آ".

وأعادت إلى الأذهان أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو كان قد أعلن في مارس الماضي أن القوات الجوفضائية الروسية ستتسلم العام الجاري 5 طائرات من هذا النوع.

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يذكر أن طائرة النقل العسكري "إيل – 76" تم تصميمها في شركة "إيليوشين" السوفيتية. وتعد " إبل -76 إم دي – 90 آ" نموذجا مطورا ومحدثا لتلك الطائرة السوفيتية وتم تزويد الطائرة الجديدة بمنظومة حديثة للقيادة والملاحة ونظام القيادة الأوتوماتيكية و"قمرة القيادة الزجاجية" التي تتفق مع كل الشروط المعاصرة وتزيد إلى حد بعيد من أمان التحليق ودقة قيادة الطائرة وإنزال المظليين.

أما استبدال المحركات القيمة "دي – 30 كا بي- 2" بمحركات "بي إس – 90 آ- 76" الحديثة ونصب الجناح المحدث والشاسي المقوى فيوسع إمكانات استخدام وصيانة الطائرة.

وقد طلبت وزارة الدفاع الروسية من مصنع الطائرات إنتاج 39 طائرة من هذا النوع بمبلغ 140 مليار روبل، ما يعادل نحو ملياري دولار.

المصدر: نوفوستي