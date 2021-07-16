كيف يمكن لشجرة مرسومة على جدار أن تنقي الهواء؟

قرر أفراد مجموعة "فن الشارع" في هنغاريا، رسم مناظر طبيعية على جدران المباني العالية، لتنقية الهواء حول المباني، ولفت الانتباه إلى صغر المساحات الخضراء في المدن.

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ويؤكد بارناباس يانكوفيتز، مدير شركة الطلاء الذي يستخدمه الرسامون على أن "مساحة عمل 500 متر مربع، هي بمثابة منظف هواء تستبدل 500 شجرة".

ولكن كيف يمكن لشجرة مرسومة أن تنقي الهواء؟ يكمن السر في أن الرسامين يسنخدمون طلاء خاصا، يمتص تحت تأثير ضوء الشمس المواد الضارة من الهواء الجوي ويحولها إلى نترات غير ضارة.

و عملية التحفيز الضوئي Photocatalysis هي تسريع عمليات التفاعل الكيميائي نتيجة تزامن تأثير المحفز والضوء. وهذه العملية معروفة للناس منذ أن بدأوا بإنتاج النبيذ والخل، حيث يعمل عصير العنب بمثابة محفز التخمر والشمس تعطي الضوء. وتعتبر عملية التركيب الضوئي الطبيعية، مثالا آخر للتحفيز الضوئي . هنا يعمل الكلوروفيل كمحفز ضوئي.

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وتستخدم الدهانات الضوئية ثاني أكسيد التيتانيوم TiO2 كمحفز، الذي يصبح تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية عاملا مؤكسدا قويا. لذلك تتحلل المواد العضوية على سطح ثاني أكسيد التيتانيوم، تحت تأثير ضوء الشمس، وتتحول إلى غاز ثاني أكسيد الكربون والماء.

وتجدر الإشارة، إلى أنه بالإضافة إلى استخدام التيتانيوم في إنتاج الطلاء الأبيض، فإن ثاني أكسيد التيتانيوم يستخدم على نطاق واسع كمادة مضافة (Е171) في الصناعات الغذائية وفي صنع الحليب المجفف ووجبات الفطور السريعة، ومعاجين الأسنان ليعطيها اللون الأبيض.

المصدر: فيستي. رو