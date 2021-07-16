هولندا تنتهي من تحديث إحدى أهم سفنها للأبحاث البحرية

أعلن موقع Naval News أن شركة هولندية انتهت من عمليات إصلاح وتحديث سفينة أبحاث بحرية تابعة لجيش البلاد.

وجاء في مقالة نشرها الموقع "يوم الأربعاء 14 يوليو الجاري أعلنت Damen Shipyards عن انتهاء عمليات تحديث سفينة الأبحاث البحرية Snellius وإعادتها لسلاح البحرية الملكي الهولندي، عمليات التحديث استغرقت عاما تقريبا، وتم تسليم السفينة للجيش قبل الموعد الذي كان متوقعا سابقا".

وتبعا للموقع فإن Damen استعانت في عمليات إصلاح وتحديث السفينة بعدة شركات هولندية مختصة في هذا المجال مثل : Nevesbu وWartsila وBraspenning و Eekels وKongsberg، وخلال عمليات التحديث تم استبدال وإصلاح معظم أنظمة السفينة ومعداتها.

وكانت ألمانيا قد أدخلت السفينة المذكورة الخدمة لصالح الجيش عام 2003، حيث جهزتها بمعدات تقنية قادرة على وضع خرائط دقيقة لقاع البحر، واستخدمتها في مهمات الأبحاث في بحر الشمال وأجزاء من البحر الكاريبي.

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ويبلغ طول هذه السفينة 75 مترا، وعرضها 13.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1900 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 12 عقدة بحرية، أما طاقمها الأساسي فيتكون من 18 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا