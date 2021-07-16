الجيش الروسي يختبر مظلات خاصة بإنزال المدرعات المأهولة جوا

بدأ الجيش الروسي اختبارات منظومة مظلات تستخدم لإنزال مدرعة "تايفون – في دي في" وغيرها من المدرعات الثقيلة جوا.

وتولت تصميم المظلات الجديدة شركة "تيخنوديناميكا"، بصفتها فرعا لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية. وذلك في إطار مشروع "باراشوت" التصميمي الذي يقضي بإنزال المعدات الحربية المأهولة (بأفراد الطاقم داخلها) جوا.

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وقال مدير عام شركة "تيخنوديناميكا" إيغور ناسينكوف إن الاختبارات الأولى قد أجريت على منظومة المظلات .

وقالت وكالة "نوفوستي" إن الخبراء في قوات المظليين الروس أنزلوا جوا بمشاركة الأخصائيين في الشركة نموذجيْن اختباريين من المعدات الثقيلة يزن أولهما 9 أطنان ويزن ثانيهما 18 طنا وذلك بواسطة منظومة المظلات المتكونة من بضع مظلات.

وتسمح تلك المنظومة بإنزال مدرعة "تايفون – في دي في" بوزن 18 طنا ومدرعة "تيغر" بوزن 9 أطنان مع أفراد طاقميهما.

وقال مدير عام الشركة إيغور ناسينكوف إن شركته بصدد اختبار مظلة فردية حديثة من طراز " كاديت 100 دي" ستحل عام 2023 محل مظلة "دي 10" القديمة وسينزل بها مظلي مع أسلحته وتجهيزاته بوزن 160 كيلوغراما بسرعة لا تزيد 5 أمتار في الثانية. ولا تزيد دقة الهبوط عن 100 متر.

يذكر أن منظومة المظلات الجديدة التابعة لشركة "تيخنوديناميكا" سيتم الكشف عنها في منتدى "الجيش – 2021". نهاية يوليو الجاري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا