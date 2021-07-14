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الجيش الصيني ينشر صورا فوتوغرافية لدرون ما تحت الماء يشبه سمك القرش

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الصيني ينشر صورا فوتوغرافية لدرون ما تحت الماء يشبه سمك القرش
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صورة ارشيفية
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نشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية جديدة لغواصة استطلاع صينية مسيرة صنعت على شكل سمك القرش.

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 وتم تزويد الدرون ما تحت الماء البيوني (محاكي الحيوانات) بكاميرات الضبط الآلي ذات الدقة الفائقة.

وبمقدوره الغوص إلى عمق 150 مترا وتفادي الحواجز تحت المائية والعودة إلى القاعدة بشكل مستقل. ويمكن أن تنصب في الغواصة كذلك معدات وتجهيزات عسكرية.

يذكر أن الدرون كشف عنه لأول مرة عام 2019 في معرض "بكين" للتكنولوجيات العسكرية .

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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