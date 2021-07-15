أمريكا تعزز إحدى أشهر طائراتها الحربية بتقنيات جديدة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة بدأت باختبار منظومات حرب إلكترونية جديدة لطائرات MV-22B Osprey العسكرية.

وتبعا للموقع فإن "قوات سلاح البحرية الأمريكي بدأت مؤخرا باختبار منظومات Intrepid Tiger II للحرب الإلكترونية التي طورت خصيصا لتكون قادرة على العمل مع طائرات MV-22B".

ومن جانبه قال رئيس قوات الحرب الإلكترونية في سلاح البحرية الأمريكي، بيل ميلين: "منظومات الحرب الإلكترونية التقليدية التي تستخدم مع الطائرات الأمريكية الحربية العادية لاتناسب طائرات MV-22B كون الأخيرة لا تملك نقاط تعليق أسفل الأجنحة الجانبية، لذا فإن منظومة Intrepid Tiger II عدّلت بشكل خاص لتثبت على هذه الطائرات ويتم التحكم بها عبر كمبيوتر محمول في قمرة القيادة".

وأضاف "المنظومة الجديدة تحوي أحدث التقنيات للتعامل مع أنظمة التشويش المعادية، واستخدامها سيسمح لقوات سلاح البحرية بالتعامل مع التهديدات المتغيرة باستمرار".

ومنظومات Intrepid Tiger II هي منظومات حرب إلكترونية طورت خصيصا لقوات سلاح البحرية الأمريكي، وتستخدم عادة مع مقاتلات AV-8B الهجومية وطائرات F/A-18A++/C/D، وطائرات النقل العسكري KC-130J ومروحيات KC-130J.

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أما طائرات MV-22B العسكرية الأمريكية فتتميز بوجود زوج من المراوح الجانبية التي يمكن تغيير اتجاه المحور الحامل لها لتحلق هذه المركبات مثل مروحيات أو مثل الطائرات العادية ذات الأجنحة، كما يمكن لهذه الطائرات نقل 32 شخصا، وقطع مسافات تصل إلى 1600 كلم، بسرعة تزيد عن 440 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا