 من أين أتى النفط؟ وهل حقا أن نهايته قريبة؟

يطرح العلماء مجموعة متنوعة من التوقعات بشأن مستقبل النفط، وفيما يؤكد البعض أن احتياطيات النفط غير محدودة، يرى البعض الآخر البعض أنها ستكفي كحد أقصى 30 عامًا.

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بشكل تقريبي، لا أحد يعرف كم عام ستستمر احتياطيات النفط. والأكثر إثارة للدهشة، أنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يتحدث على وجه اليقين حول الطريقة التي يتكون بها النفط، والخلاف حول هذا الأمر مستمر منذ القرن التاسع عشر.

وتسود في الوقت الحاضر النظرية الحيوية بين المتخصصين في العالم، وهي تنص على أن النفط والغاز الطبيعي تشكلا من بقايا كائنات نباتية وحيوانية في عملية متعددة المراحل استمرت لملايين السنين.

وحسب هذه النظرية، فإن احتياطيات النفط لا يمكن الاستغناء عنها وستنفد جميع رواسبها في النهاية. في حين أن تكون نفط جديد من البقايا العضوية الحالية سيستغرق ملايين السنين.

هذا يعني أنه سيتعين على أحفادنا غير البعيدين الاستغناء عن النفط، والعيش من دون غاز.. أنصار نظرية النشوء متفائلون بشأن المستقبل. وهم يعتقدون أن احتياطياتنا من النفط والغاز ستستمر لعدة قرون أخرى.

علم الكيميائي الروسي الشهير، ديمتري إيفانوفيتش ميندلييف أثناء وجوده في باكو ذات مرة من الجيولوجي هيرمان أبيخ أن رواسب النفط غالبا ما تقتصر جغرافياً على التصريفات، وهو نوع خاص من الشقوق في قشرة الأرض.

واقتنع العالم الروسي بأن الهيدروكربونات (النفط والغاز) تتكون من مركبات غير عضوية في أعماق الأرض.

واعتقد ميندلييف أن المياه السطحية، أثناء عمليات تكون الجبال على طول الشقوق التي تقطع قشرة الأرض، تتسرب إلى أعماق الأرض لتتحول إلى كتل معدنية وتتفاعل مع كربيدات الحديد، وتشكل أكاسيد معدنية وهيدروكربونات. ثم ترتفع الهيدروكربونات على طول الشقوق إلى الطبقات العليا من قشرة الأرض وتشكل رواسب النفط والغاز.

وبحسب النظرية الجينية، لن يضطر تكوين النفط الجديد إلى انتظارملايين السنين، فهو مورد متجدد تماما!

من المؤكد أن أنصار نظرية النشوء الحيوي على يقين من أنه من المتوقع اكتشاف رواسب جديدة في أعماق كبيرة، وقد يتبين أن احتياطيات النفط المستكشفة في الوقت الحالي غير ذات أهمية مقارنة بتلك التي لا تزال مجهولة.

ومع ذلك، فإن الجيولوجيين متشائمون وليسوا متفائلين. على الأقل لديهم أسباب أكثر للثقة في نظرية التولد الحيوي.

في عام 1888، أجرى العالمان الألمان جيفر وإنجلر تجارب أثبتت إمكانية الحصول على النفط من المنتجات الحيوانية.

وأثناء تقطير زيت السمك عند درجة حرارة 400 درجة مئوية وضغط حوالي 1 ميغا باسكال، قاما بعزل الهيدروكربونات المشبعة والبارافين وزيوت التشحيم منه.

وفي وقت لاحق، في عام 1919، حصل الأكاديمي زيلينسكي، من الطمي العضوي من قاع بحيرة بلخاش، على القطران الخام وفحم الكوك وغازات الميثان وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين عن طريق التقطير. ثم استخرج البنزين والكيروسين والزيوت الثقيلة من الراتنج، ما يثبت تجريبيا أن النفط يمكن الحصول عليه من مادة عضوية من أصل نباتي.

كان على مؤيدي الأصل غير العضوي للنفط تعديل وجهات نظرهم، فهم الآن لم ينكروا أصل الهيدروكربونات من المواد العضوية، بل اعتقدوا أنه يمكن الحصول عليها بطريقة بديلة غير عضوية.

وسرعان ما أصبح بحوزتهم أدلتهم الخاصة. أظهرت الدراسات الطيفية أن أبسط الهيدروكربونات موجودة في الغلاف الجوي لكوكب المشتري والكواكب العملاقة الأخرى، وكذلك في أقمارها وفي أغلفة الغاز للمذنبات. هذا يعني أنه إذا كانت عمليات تخليق المواد العضوية من المواد غير العضوية تحدث في الطبيعة، فلا شيء يتعارض مع تكوين الهيدروكربونات من الكربيدات على الأرض.

وسرعان ما تم اكتشاف حقائق أخرى لا تتفق مع النظرية الحيوية الكلاسيكية. في عدد من آبار النفط، بدأت احتياطيات النفط في التزايد بشكل غير متوقع.

تم اكتشاف واحدة من أولى هذه المفارقات في حقل نفطي بالقرب من غروزني بالشيشان. جرى حفر الآبار الأولى في هذه المنطقة في عام 1893.

في عام 1895، أعطى أحد الآبار من عمق 140 مترا نافورة كبيرة من النفط. بعد 12 يوما من التدفق، انهارت جدران حظيرة النفط وغمر تدفق النفط منصات الآبار القريبة. بعد ثلاث سنوات فقط، تم تريض النافورة، ومن بعد جفت وجرى التحول من طريقة النافورة لإنتاج الزيت إلى طريقة الضخ.

مع بداية الحرب لوطنية العظمى 1941، غمرت المياه جميع الآبار بشكل كبير، وبعضها تم تجميده. بعد الحرب، عاد الإنتاج، ولدهشة الجميع، بدأت جميع الآبار تقريبا التي غُمرت بكميات كبيرة من المياه في إنتاج النفط الخالي من الماء! بطريقة غير مفهومة.

مع بداية الحروب الشيشانية، غمرت المياه الآبار بشدة مرة أخرى، وانخفضت معدلات إنتاجها بشكل كبير، ولم يتم استغلالها خلال الحروب. عندما استؤنف الإنتاج، زادت معدلات الإنتاج بشكل كبير.

علاوة على ذلك، بدأت الآبار الضحلة الأولى في تسريب النفط إلى سطح الأرض. كان مؤيدو النظرية الحيوية في حيرة من أمرهم، في حين أن "المواد غير العضوية" فسرت هذه المفارقة بسهولة من خلال حقيقة أن الزيت في هذا المكان من أصل غير عضوي.

حدث شيء مشابه في أحد أكبر حقول النفط في العالم في روماشكينسكوي بتترستان الروسية، والذي تم تطويره لأكثر من 60 عاما.

وبحسب تقديرات الجيولوجيين، يمكن استخراج 710 ملايين طن من النفط من آبار الحقل. ومع ذلك، حتى الآن، تم إنتاج ما يقرب من 3 مليارات طن من النفط هنا!

لا تستطيع القوانين الكلاسيكية لجيولوجيا النفط والغاز تفسير الحقائق المرصودة. بدت بعض الآبار وكأنها نابضة: فقد جرى تعويض الانخفاض في معدلات الإنتاج فجأة بنموها طويل الأجل.

كما لوحظ إيقاع نابض في العديد من الآبار الأخرى في أراضي الاتحاد السوفياتي السابق. من المستحيل عدم ذكر حقل النمر الأبيض على الرف الفيتنامي.

منذ بداية إنتاج النفط ، تم استخراج "الذهب الأسود" حصريا من الطبقات الرسوبية، حيث تم حفر الطبقة الرسوبية (حوالي 3 كم)، ودخلت أساس قشرة الأرض، وتدفقت البئر.

علاوة على ذلك، وفقا لحسابات الجيولوجيين، كان من الممكن استخراج حوالي 120 مليون طن من البئر، ولكن حتى بعد إنتاج هذا الحجم، استمر النفط في التدفق من الأحشاء بضغط جيد.

أثار الحقل سؤالا جديدا على الجيولوجيين مفاده، هل يتراكم النفط في الصخور الرسوبية فقط، أم يمكن تخزينه في صخور الطبقات السفلي؟ إذا كانت الأعماق تحتوي أيضا على النفط، فقد يتضح أن الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز أكبر بكثير مما نفترض.

المصدر: mhealth.ru