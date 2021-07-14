معرض "ماكس - 2021" يكشف عن طائرة مزوّدة بمحرك مقتبس من سيارة "آوروس" الروسية

سيكشف معرض "ماكس – 2021" الروسي للطيران عن محرك جوي تم تصميمه على أساس محرك سيارة "آوروس" الروسية الفاخرة.

صرح بذلك ناطق باسم معهد "جوكوفسكي" الروسي للطيران الذي تولى تصميم المحرك الجوي.

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وقال الناطق إن مهندسي المعهد قد أتموا مرحلة تركيب المحرك الجديد من طراز "آ بي دي – 500" في طائرة "ياك – 18 تي" التجريبية الروسية.

وستعرض الطائرة في جناح فروع معهد "جوكوفسكي" بمعرض "ماكس – 2021" للطيران والفضاء الذي يفتتح يوم 20 يوليو بضواحي موسكو.

وأوضح الناطق أن محرك "آ بي دي – 500" قد أضيفت إليه أنظمة ودورات تضمن تشغيلا آمنا للمحرك. ومضى قائلا إن مواصفات المحرك تم تأكيدها عن طريق تجارب مختبرية عديدة. أما اختباراته الجوية الأولى فيخطط لإجرائها في النصف الثاني لعام 2021.

وقال كبير المصممين في معهد "جوكوفسكي" للطيران، ميخائيل غوردين إن المحرك المكبسي الوطني الجديد سيعطى دفعة قوية لتطوير الطائرات المدنية الخفيفة في روسيا وتصميم نماذج حديثة منها.

يذكر أن معرض "ماكس – 2021" للطيران والفضاء سيقام في 20 – 25 يوليو الجاري بمدينة جوكوفسكي في ضواحي موسكو. وجاءت وكالة "سبوتنيك " الروسية شريكا إعلاميا رسميا للمعرض.

المصدر: نوفوستي