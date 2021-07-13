الأسطول الشمالي الروسي يحصل على سفينة أبحاث بحرية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يستكملون بناء سفينة أبحاث بحرية جديدة لصالح الأسطول الشمالي في الجيش.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية مؤخرا "أكملت شركة كامبو الروسية المرحلة الأولى من تصنيع سفينة غيورغي شادرين للأبحاث البحرية، والتي تطور في إطار المشروع الحكومي الروسي 23370G لصالح الأسطول الشمالي في الجيش، تم الانتهاء من بناء الأجزاء الأساسية لهيكل السفينة ونقلت بعدها إلى أحد أحواض بناء السفن في مدينة مورمانسك، وهناك سيتم تجميع االسفينة وإنزالها إلى المياه لتخضع للاختبارات في سبتمبر المقبل، وبعدها من المفترض أن تسلم للأسطول الشمالي في أكتوبر العام الجاري".

وأشار البيان إلى أن السفينة التي ستزن 146 طنا ستكون قادرة على أداء مهمات الأبحاث البحرية والهيدروغرافية في مختلف ظروف الطقس، كما ستجهز بمعدات خاصة لصيانة عوامات الأبحاث البحرية، وستستخدم في نقل المؤن والمعدات والكوادر البشرية إلى مراكز الأبحاث ، فضلا عن أنها صممت بشكل خاص ليكون سطحها قادرا على نقل أكبر قدر ممكن من المعدات العلمية.

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ويملك سلاح البحرية الروسي حاليا سفينتي أبحاث من نفس فئة السفينة المذكورة، سفينة تابعة لأسطول بحر البلطيق، وأخرى تعمل لصالح أسطول البحر الأسود.

المصدر: سلاح روسيا