"قصر على قضبان" بقيمة 350 مليون دولار وتصميم زجاجي فاخر!

كُشف عن مفهوم جديد للقطار الفاخر يتميز بطول 1300 قدم من النوافذ الزجاجية البانورامية والجوانب التي يمكن طيها لإنشاء شرفات عرضية.

ومن وحي أفكار المصمم الفرنسي تييري غوغان ، جرى تصوّر "G Train" على أنه "قصر على قضبان" بقيمة 350 مليون دولار من شأنه أن يرفع من تجربة السفر بالسكك الحديدية نفسها.

وستتميز كل عربة من الـ 14، بنوافذ وسقوف زجاجية ذكية، يمكن تحويلها من شفافة إلى غير شفافة بنقرة زر لضبط الأجواء.

وجلب غوغان مفهومه إلى الحياة في سلسلة من الصور ثلاثية الأبعاد الرائعة التي يعرضها الكمبيوتر، والتي تُظهر التصميم الخارجي والداخلي للقطار.

French designer Thierry Gaugain has unveiled a $350M "palace on rails" luxury train concept as the classic style of travel is now having something of a revival https://t.co/l4AIS52iSVpic.twitter.com/CzjJUHu3Q7 — CNN (@CNN) July 9, 2021

ومع عربة الطعام والمشتل، يشبه G Train عربات الطبقة العليا للقطار الفخري في فيلم الخيال العلمي، Snowpiercer.

ولسوء حظ عشاق السكك الحديدية، من المحتمل أن يقع G Train في أيد حصرية، حيث قال غوغان إنه سيُصمم خصيصا لـ "مالك فريد واحد".

وقال غوغان لشبكة CNN Travel: "إنه ليس قطارا عاما أو قطارا للركاب. المالك الذي نتخيله هو شخص يدرك الطابع الفريد لهذا القطار ويفهم أننا لا نتحدث فقط عن النقل. ويتعلق الأمر بالسفر، وليس بالسرعة التي تصل بها من النقطة أ إلى النقطة ب."

وتابع أن السفر هو وقت "الإبطاء" والتركيز على التفكير الداخلي.

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واشتهر غوغان بعمله على اليخوت الفاخرة بالتعاون مع المصمم الفرنسي فيليب ستارك، حيث قام على سبيل المثال بتطوير يخت Venus الفاخر بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني بتكليف من المؤسس المشارك لشركة آبل الراحل ستيف جوبز.

وفي الواقع، قال غوغان إنه بدأ في تصور G Train مع شخص مثل أرملة السيد جوبز - الملياردير وسيدة الأعمال لورين باول جوبز - في الاعتبار.

ومع ذلك، لم يعثر المصمم بعد على عميل يقوم بتكليفه ودفع تكاليف بناء القطار، والذي من المحتمل أن يكتمل على الأقل خلال عامين ونصف العام.

وبالنسبة لأولئك المحظوظين بما يكفي لدعوتهم على متن G Train من قبل مالكه النهائي، سيتم الحصول على الدخول عبر "قاعة الترحيب" في وسط القطار. ومن هنا، يمكنهم الوصول إلى غرف المالك الخاصة والإقامة لـ 18 ضيفا، بالإضافة إلى مساحات ترفيهية متنوعة، من بينها صالون كبير مصمم لاستضافة حفلات الاستقبال.

وأفاد غوغان أنه يتعاون مع العديد من الخبراء لاستكشاف جدوى مفهوم G Train.

ومن بين هؤلاء شركة الهندسة البريطانية Eckersley O'Callaghan، ومصنع الزجاج Saint-Gobain، وشركة بناء القطارات السويسرية Stadler، وشركة Marine Guard.

وتتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية التي يواجهها القطار، مثل Snowpiercer الخيالي، ليكون قادرا على العمل في جميع أنحاء العالم، في استيعاب المعايير الفنية المحلية، والأهم من ذلك، مقاييس المسار.

ومع ذلك، يقول المصمم بالتأكيد إنه يتخيل أن يكون القطار متوافقا مع شبكات السكك الحديدية في أوروبا والأمريكتين.

المصدر: ديلي ميل