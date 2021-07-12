مسمار لولبي في الجدار يحجب ضوضاء الجيران

ابتكر علماء جامعة مالمو السويدية، برئاسة هوكان ويرنيرسون (Håkan Wernersson)، مسمارا لولبيا أطلقوا عليه اسم "اللولب الثوري لامتصاص الصوت".



ويتكون هذا الجهاز من جزء لولبي في الأسفل وزنبرك حلزوني (نابض) في الوسط ورأس مسطح في الأعلى.

وقد اختبره السويديون في بيوتهم ذات الجدران الخشبية المغطاة بألواح من الجبس، حيث عملوا ثقبا في طبقة الجبس ووضعوا فيه المسمار اللولبي وتم تدويره إلى أن دخل كامل الجزء الملولب منه في الخشب. وبهذه الطريقة يخلق الجزء الوسطي منه فجوة طولها عدة ملليمترات بين الخشب والسطح الداخلي لطبقة الجبس.

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وعندما تمر الموجات الصوتية القادمة من الجيران عبر الجدار الخشبي للمنزل تصطدم بالمسمار اللولبي العازل للصوت، حيث يمنع جزؤه النابض انتقال هذه الاهتزازات إلى طبقة الجبس، ما يقلل الضوضاء في الغرفة.

وتم فحص هذا المسمار اللولبي في المختبر أيضا. ويؤكد المبتكرون، على أن هذا اللولب الثوري يخفض مستوى الضوضاء التي تمر عبر الجدار بمقدار 9 ديسيبل. فإذا كانت ضوضاء الشارع الهادئ تقدر بـ 50 ديسيبيل وضوضاء الغرفة الهادئة بـ 40 ديسيبل. فإن هذا الجهاز يمكن أن يجعل الغرفة هادئة دائما.

ولكن ماذا سيحصل إذا كان الجدار بأكمله بهذه المسامير اللولبية، فإنه مهما كانت ضوضاء الجيران عالية تصبح غير مزعجة.

ووفقا لرئيس الفريق، هذه المسامير اللولبية معروضة حاليا في الأسواق السويدية، ولكن سعرها مقارنة بسعر اللولب الاعتيادي مرتفع، ولكن كجهاز مخفض للضوضاء سعرها منخفض. ومع ذلك مع زيادة حجم الإنتاج سوف ينخفض السعر.

المصدر: فيستي. رو