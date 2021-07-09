إسرائيل تطور زوارق دوريات جديدة لسلاح بحريتها

ذكر موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسرائيل تخطط لتطوير زوارق دوريات جديدة لسلاح بحريتها.

وتبعا للموقع فقد وقعت شركة Israel Shipyards الإسرائلية عقودا لتطوير 4 قوارب دوريات جديدة من نوع Shaldag Mk.5، ستطور خصيصا تبعا لمتطلبات سلاح البحرية في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي يملك حاليا عدة زوارق من فئة Shaldag من تطوير الشركة المذكورة، لكن الزوارق الجديدة التي تم التعاقد عليها مؤخرا ستكون الأكبر من هذه الفئة.

وستحصل قوارب Shaldag Mk.5 الجديدة على هياكل بطول 32.65 م، بعرض أقصاه 6.2 م، ومقدار إزاحة للمياه يعادل 95 طنا، كما ستكون قادرة على نقل طاقم مكون من 14 شخصا.

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وستجهز هذه القوارب بمحركي ديزل يخولانها من الحركة بسرعة 12 عقدة بحرية، وقطع مسافات 1000 ميل بحري خلال كل مهمة، اما منظومة تسليحها فستشمل رشاشات من تطوير Rafael Advanced Defense Systems من عيار 20 أو 25 ملم، ورشاشات من عيار 12,7 ملم، ورشاشات خفيفة من عيار 7.62 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية والبرية.

المصدر: سلاح روسيا