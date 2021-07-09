روسيا..إنماء أنواع جديدة من الجوز يمكن كسرها باليد

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سامارا الروسية، أن علماء الجامعة تمكنوا من إنماء نوعين جديدين من الجوز ، يمكنهما تحمل الصقيع والجفاف، ويمكن كسر الثمرة بقوة ضغط اليد.

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وجاء في بيان المكتب، "تمكن علماء الأحياء في جامعة سامارا الوطنية للبحوث، في سياق عمليات الاصطفاء الصناعي من إنماء نوعين جديدين من الجوز يتميزان بخصائص فريدة: تتحمل الظروف الجوية القاسية، ولها قشرة هشة جدا يمكن تكسيرها باليد".

ويشير ألكسندر بوموغابين، نائب مدير حديقة النباتات في الجامعة، تتحمل الأنواع الجديدة الصقيع والجفاف، وكذلك عملية التجميد.

ويقول، "تنضج هذه الأنواع في شهر سبتمبر، ولكن أحيانا يتأخر نضوجها إلى شهر اكتوبر. كما أنها سهلة التكسير باليد دون الحاجة إلى استخدام المطرقة أو الكسارة. لذلك نخطط لتقديم طلب للحصول على براءة اختراع لكل من النوعين اللذين أطلق عليهما اسم "ساماريتس" و"فولغانين".

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أنه للحصول على الأنواع الجديدة، استخدم العلماء أبسط طرق الاصطفاء الصناعي- طريقة التلقيح المتبادل (التلقيح الخلطي). وأن مذاق الأنواع الجديدة لذيذ جدا ومن غير مرارة.

المصدر: نوفوستي