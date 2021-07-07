واتس نيو.... فريق هندسي فلسطيني يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية لتصميم وإعادة إعمار مرفأ بيروت

أربعة فلسطينيين حاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بيرزيت يفوزون بالمركز الأول في مسابقة دولية لتصميم وإعادة إعمار مرفأ بيروت المدمر في لبنان.

فريق هندسي فلسطيني ينجح في الفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية لتصميم وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وجاء فريق روسي في المركز الثاني، وآخر إيطالي بالمركز الثالث.

وكان قد جرى تقديم 12 مشروعا آخر بواسطة مشاركين من الولايات المتحدة، وروسيا، وبولندا، وفلسطين، وإسرائيل، وإيطاليا، والسعودية، وهولندا، والبحرين، والبرتغال، والصين، ولبنان.

المشروع الفائز حمل رؤية جديدة تجعل من بيروت عاصمة منتجة ومكتفية بطاقاتها تحت عنوان " بيروت المنتجة ما بعد الانفجار".

وضم الفريق الفلسطيني المهندسين المعماريين ألاء أبو عوض وميس بني عودة وديالا اندونيا ومجد المالكي وجميعهم من خريجي قسم الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت .

وكان انفجار مروّع قد وقع في الرابع من أغسطس الماضي، وتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500.

موقع الأمم المتحدة ذكر أن مصدر الانفجار كان كمية كبيرة من نترات الأمونيوم – وهو مركب يستخدم في صنع المتفجرات – تم تخزينها في ظروف غير آمنة. ولدى انفجارها شاهد سكان بيروت سحابة هائلة من الدخان غطت سماء المدينة، وسوّى الانفجار المباني المجاورة للمرفأ وحوّل المنازل إلى أنقاض.

إذن..

من أين أتت فكرة المشروع؟

وماذا سيقدم للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وأماكن معيشتهم بسبب الانفجار؟

وأسئلة أخرى ناقشناها مع ضيفي لقاء اليوم من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيفا اللقاء من أعضاء الفريق الفائز، وهما المهندسة المعمارية ميس بني عودة، والمهندس مجد المالكي، وكلاهما من رام الله في فلسطين.

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