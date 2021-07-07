سفينة صاروخية إضافية ستدعم قدرات سلاح البحرية الروسي

أعلنت مصادر في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير سفينة قتالية جديدة لتعزيز قدرات سلاح البحرية.

وتبعا للمصادر فإن "الشركة الروسية المتحدة لصناعة المحركات سلمت مؤخرا حوض بناء السفن الشمالي الروسي محركا يعمل بالغاز والديزل، ليتم تركيبه على سفينة الأدميرال إيساكوف التي يطورها الخبراء في إطار المشروع 22350 الذي تشرف عليه وزارة الدفاع الروسية".

ومن جانبه قال المدير العام لحوض بناء السفن الشمالي الروسي، إيغول أورلوف: "تم استلام المحرك من الشركة المصنعة، ويتم إخضاعه حاليا لبعض الاختبارات استعدادا لتركيبه على السفينة.. المحركات التي ستركب على سفينة الأدميرال إيساكوف هي محركات روسية الصنع بالكامل، وتم تطويرها في إطار البرنامج الروسي الذي يهدف للاستغناء عن المكونات الأجنبية في الصناعات العسكرية".

تم وضع الفرقاطة "الأدميرال إيزاكوف" في نوفمبر 2013 ، ومن المتوقع إطلاقها هذا العام. من المقرر أن يتم النقل إلى الأسطول في نهاية عام 2023. ويجب تسليم الفرقاطة الثالثة لمشروع 22350 "Admiral Golovko" قبل عام

وكانت روسيا قد بدأت بتصنيع سفينة " الأدميرال إيساكوف" عام 2013، وأنزلتها أول مرة إلى المياه في نفس السنة، ومن المفترض أن تخضعها لعدة مراحل من الاختبارات بعد الانتهاء من تصنيعها، ليتم تسليمها لسلاح البحرية عام 2023.

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ويبلغ طول هذ السفينة 135 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يصل إلى 5400 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 170 شخصا والإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع A-192 من عيار 130 ملم، ومنظومات Redut للدفاع الجوي، ومنظومات مضادة للطوربيدات والألغام البحرية، ورشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية، ومجهزة بمنصة لحمل مروحيات Ka-27PL الروسية.

المصدر: سلاح روسيا